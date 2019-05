Mieres: la carta de Amado fue “injusta”

El senador, líder y candidato del Partido Independiente (PI) Pablo Mieres consideró que la carta que escribió el diputado Fernando Amado (Unir), declinando participar en las elecciones bajo este lema, es “injusta” con su colectividad política. “No se trataba de un ingreso al PI, sino que era un acuerdo político, porque votar bajo el lema PI no implicaba entrar al partido; eso nunca estuvo planteado ni era de interés de ellos”, dijo Mieres a la diaria. Para ejemplificar la diferencia, ilustró que Avanza País, el sector encabezado por el ex dirigente colorado José Pablo Franzini Batlle, hizo un acuerdo con el PI “y va a comparecer con nosotros con su sublema”.

Por su parte, el diputado Daniel Radío, también del PI, sostuvo que este resultado era “esperable”, ya que “no había mucho feeling” de ambos lados, aunque “nadie quería dañar al otro”. “Dejarlo tirado no era nuestro objetivo, pero tampoco había tantos horizontes compartidos”, expresó.

Mieres admitió que el camino intentado con La Alternativa fue un error. La alianza incluía además al grupo Navegantes (liderado por Esteban Valenti y Selva Andreoli, que llegó a ser anunciada como candidata a la vicepresidencia) y a Franzini Batlle, que fue el único que terminó aliado al PI. “Lo dijimos en el momento en que se produjo la ruptura: cometimos un error. Entendíamos que era un camino posible pero nos equivocamos, y más vale corregir a tiempo e ir para adelante”, sostuvo Mieres.

Radío también reflexionó sobre el frustrado intento del PI en formar un espacio socialdemócrata: “No salió y no es la primera vez que nos pasa. Esta tuvo más destaque porque pareció que se concretaba. Otra vez será, pero volvemos a ser el PI, a recuperar la identidad y pelearla”.

El diputado incluso dijo cuándo fue que a su juicio se había perdido esa “identidad”: “Cuando hubo expresiones públicas no acordadas”. Se refería a los dichos de Andreoli, cuando sostuvo a fines de marzo, poco después de ser proclamada candidata a vicepresidenta, que no estaba dispuesta a votar otra opción que no fuera el Frente Amplio para una eventual segunda vuelta. Estos hechos disolvieron no sólo la fórmula presidencial, sino en los hechos al bloque, luego de que el PI se retirara de La Alternativa.