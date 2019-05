Sanguinetti afín a expulsar del PC a edil de Durazno procesado

El 20 de mayo, la Comisión Asesora de Ética del Partido Colorado (PC) le recomendó al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que expulsara al edil departamental de Durazno Edgardo Lerena y le prohibiera usar el lema partidario en las próximas elecciones. El dirigente actualmente es parte del sector Batllistas, que lidera el precandidato Julio María Sanguinetti, y en 2012 había sido procesado por estafa por prestar dinero con tasas de usura a funcionarios municipales, mediante la cooperativa de ahorro y crédito Codur. A fines de 2018 la Justicia emitió su condena en primera instancia.

El dirigente colorado de Durazno Guzmán Acosta y Lara –quien compite en la interna de Batllistas con Lerena– señaló a la diaria que la agrupación del edil registró dos listas –departamental y nacional– encabezadas por su hijo, Daniel Edgardo Lerena, y que en ambas aparece nombrado de forma diferente: doctor Daniel Lerena (en la nacional) y Edgardo Lerena (en la departamental), lo que “está haciendo confundir a la gente, porque da a entender que sigue participando en la lista”. Según Acosta y Lara, los dos nombres están anotados con la misma credencial, la de Lerena hijo, a quien, como a su padre, “todo el mundo” conoce como Edgardo Lerena.

El dirigente presentará hoy un escrito ante las autoridades del PC para que se “aclare que el señor Daniel Lerena no puede figurar en dos listas con dos nombres distintos siendo la misma persona”. Acosta y Lara aseguró que ayer la agrupación había presentado una lista con la foto del edil Lerena, pero a pedido del CEN colorado fue quitada. No obstante, todavía existe la misma intención de “confundir”. “Quiere decir que no le importa la Comisión de Ética del PC. Yo no tengo nada personal contra el hombre, pero que respete las instituciones partidarias”, pidió Acosta y Lara.

En tanto, Sanguinetti dijo a la diaria que “está bien” lo que hizo la Comisión de Ética, y se mostró de acuerdo con que se expulse al edil.