Se conmemoraron en Argentina los 100 años del nacimiento de Eva Perón

Con distintas actividades se celebró ayer en Argentina el centésimo aniversario del nacimiento de Eva Duarte de Perón, Evita. La ex primera dama nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, pequeña localidad ubicada en el centro norte de la provincia de Buenos Aires, y su actividad política fue muy breve. Se extendió desde la campaña electoral que llevó al gobierno a su esposo, Juan Domingo Perón, en 1946, hasta que murió de cáncer de cuello de útero el 26 de julio de 1952, con apenas 33 años. Sin embargo, se convirtió en un referente en la historia reciente Argentina.

Incluso sin tener un cargo oficial, Evita tuvo un amplio destaque como activista, y lideró buena parte de las políticas sociales impulsadas por el gobierno peronista desde 1946 hasta su caída, en 1955. Además de ser la cara visible de esas políticas, su imagen tuvo repercusión fuera de fronteras, sobre todo en algunos países de Europa –particularmente España e Italia– a los que Argentina brindó ayuda en épocas de vacas flacas, en el segundo lustro de la década de 1940.

Varios de los homenajes fueron impulsados por organizaciones vinculadas con el Partido Justicialista (PJ), que convocó a un acto en Los Toldos con una fuerte carga político-electoral. Al finalizar esa actividad, y en señal de unidad, los asistentes se tomaron una foto colectiva, en la que figuraron dirigentes partidarios de distintas corrientes. Participaron el ex presidente Eduardo Duhalde, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, representantes del kirchnerismo y también del sindicalismo, como Hugo Moyano, dirigente de los camioneros y ex líder de la Confederación General del Trabajo.

La ex presidenta Cristina Fernández no asistió, pero tampoco dejó pasar la fecha. En su cuenta de Twitter recordó a quien también fue la creadora del Partido Peronista Femenino, que existió entre 1949 y 1955. “Eva Perón... Única e irrepetible. Trascendió a sus detractores, al odio y a la muerte porque su amor y su entrega por los humildes la pusieron para siempre en el corazón del pueblo y en la historia de la Nación. Siempre... siempre el amor vence al odio y la mentira”, escribió Fernández.

Movilización por la conmemoración del centenario del nacimento de Eva Duarte, ayer, en Buenos Aires.

Diferentes organizaciones sociales salieron a la calle para recordar a la dirigente. Una de ellas fue el Movimiento Evita, que junto a otros grupos y dirigentes peronistas hizo sobre el final de la tarde de ayer una marcha de antorchas –elemento de fuerte contenido simbólico en la liturgia peronista–, que partió del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en el centro porteño, y culminó en el Monumento al Trabajo, ubicado en el barrio de San Telmo. “El mejor mensaje político que podemos dar es recordar su lucha por la justicia social y por la reivindicación del pueblo”, dijo Fernando Chino Navarro, referente del Movimiento Evita, según informó el diario Tiempo Argentino.

Tampoco quedó afuera de las celebraciones el gobierno argentino, que cerca del mediodía inauguró el complejo Casa Museo Eva Perón en Los Toldos. Hubo además otras actividades en muchas localidades argentinas, una de ellas en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, que durante un breve período, desde la muerte de la dirigente hasta la caída del gobierno peronista, en 1955, fue rebautizada como Eva Perón.

Evita conoció a Perón en 1944 en el estadio Luna Park, durante una actividad para ayudar a las víctimas del gran terremoto que devastó a la ciudad de San Juan, el 15 de enero de ese año. La pareja se casó al año siguiente y en 1946 Perón fue electo presidente.

Además de los actos políticos, el centenario del nacimiento de Evita fue conmemorado con varios eventos culturales. Se presentó el libro Eva Perón. Esa mujer, de la escritora María Seoane y el titular del Partido Justicialista porteño, Víctor Santa María, en la sala que lleva el nombre de Jorge Luis Borges –que se llevó muy mal con el peronismo– de la Feria del Libro de Buenos Aires. Participó en la presentación Nacha Guevara, que en la noche del lunes abrió las celebraciones en Los Toldos cantando “No llores por mí, Argentina”. El lunes, en una iniciativa llevada adelante por el Comando Evita –cercano al kirchnerismo– se hizo una performance en el centro de Buenos Aires bajo la consigna “Evita el macrismo”. En el encuentro, un centenar de mujeres encarnaron a distintas Evitas –actriz, sindicalista, montonera, de gala– para “reinventarla desde el presente con el objetivo de dejar sentado un doble anhelo: terminar con el macrismo y que Cristina vuelva a ser quien conduzca nuestra nación”.