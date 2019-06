Apuntes de campaña del 18 de junio

(Hoy es 18 de junio. Faltan 12 días para las elecciones internas y 131 para las nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Quienes van ganando en las internas juegan tranquilos, y otros buscan goles sobre la hora que cambien el resultado.

En el Partido Colorado (PC), Ernesto Talvi afronta algunas desventajas. No es muy conocido ni cuenta con una estructura experiente en las tareas fundamentales de organizar la distribución de listas y el traslado de votantes. Trata de contrapesar esto con un despliegue intenso, mucho mayor que el que puede realizar, a los 83 años, Julio María Sanguinetti. Talvi debe cubrir varios frentes: captar nuevos votantes (como parece haber sido su plan inicial), con un perfil liberal y moderno; disputar preferencias con la imprevista competencia de Juan Sartori; y mantenerse atractivo para el electorado conservador del PC (que será decisivo si la participación en las internas coloradas no crece demasiado). Esto último puede explicar sus afirmaciones sobre la educación, en sintonía con quienes creen que el problema central son los sindicatos.

En el Partido Nacional, si las encuestas no le están errando por lejos, Jorge Larrañaga la tiene muy difícil, no sólo para ganarle a Luis Lacalle Pou, que parecía en lo previo su único adversario, sino también para votar mejor que Sartori. Larrañaga ha decidido atacar frontal y duramente al empresario, y este responde a sus críticas con burlas. Mientras tanto, y quizá para no descuidar a cierta franja numerosa de votantes, el senador Javier García, alineado con Larrañaga, aprovechó un debate parlamentario para cuestionar la presunta intención de eliminar los liceos militares y también los servicios de alimentación para el personal subalterno, que según el oficialismo se mantendrán.

El plebiscito de la reforma constitucional propuesta por Larrañaga, y el referéndum contra la ley integral para personas trans (promovido por los también nacionalistas Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue), no determinarán la elección de personas para cargos, pero inciden para que sus impulsores atraigan el voto de ciertas franjas de la ciudadanía. Al respecto, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo señaló, en línea con sentencias de la Suprema Corte de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los mecanismos de democracia directa no deben usarse para decidir si disminuye o desaparece la protección vigente de derechos humanos.

De todos modos, el precandidato frenteamplista Mario Bergara afirmó que si la propuesta sobre seguridad de la izquierda parece “un poco frutillita”, van a tener éxito posturas extremas como las de la campaña “Vivir sin miedo”, por la reforma de Larrañaga. Bergara sostuvo que en esta materia se plantean a veces falsas oposiciones, y que además de combatir las causas sociales del delito, hay que aplicar políticas represivas cuando corresponden. Uno de los competidores de Bergara en las internas del Frente Amplio es Óscar Andrade, que no parece muy “frutillita” pero dijo ayer, en una actividad con música, baile y comedia, que “vivir sin miedo es acceso a la cultura”.

Hasta mañana.