Con varios temas pesados en la agenda, hoy comienza la cumbre del G20 en Osaka

Durante hoy y mañana, en la ciudad japonesa de Osaka, se llevará a cabo una nueva cumbre del G20, espacio en el que participan 19 países industrializados y emergentes del mundo, además de la Unión Europea, que forma parte de la entidad como bloque.

Hoy, se producirá uno de los encuentros más esperados de la cumbre: el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunirá con su par estadounidense, Donald Trump. Si bien no trascendieron mayores detalles sobre los temas de la agenda que abordarán los líderes de dos de las potencias más importantes del mundo, funcionarios del gobierno de Trump informaron a agencias internacionales de noticias que la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán y la situación en Siria, Venezuela y Ucrania serán algunos de los puntos ineludibles del diálogo bilateral.

A propósito de la situación en Venezuela, Putin afirmó en una entrevista concedida al periódico británico Financial Times que su país no tiene tropas en la nación bolivariana, sino que la presencia de los especialistas militares rusos en el país se enmarca en los acuerdos bilaterales existentes y no puede ser interpretada como un intento del Kremlin de influir en la vida política venezolana. “No tenemos nada que ver con lo que está pasando en Venezuela”, subrayó el mandatario ruso.

Mañana Trump mantendrá también una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en la que la guerra comercial que protagonizan ambas naciones acaparará buena parte de los minutos que dure el intercambio. Hace apenas 40 días, el gobierno estadounidense rompió la tregua comercial que se había acordado al subir a 25% los aranceles a productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares. Antes de partir hacia Osaka, Trump ‫–en su habitual tono desafiante– confirmó que si no llega a un acuerdo con Xi recrudecerá los aranceles a China, pero confundió a los mercados al estimar en 600.000 millones de dólares el valor de los productos que se verán afectados, una cifra que supera ampliamente el total de las importaciones chinas anuales a Estados Unidos. De todas maneras, en lo previo al encuentro de mañana ambos gobiernos dieron señales de optimismo respecto de una pronta resolución del diferendo. De acuerdo con lo que informó la agencia de noticias AFP, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo el miércoles que las negociaciones estaban “al 90%” para cerrar un acuerdo, y el viceministro de Comercio chino, Wang Shouwen, mencionó el lunes la necesidad de hacer "concesiones".

Hoy, además del encuentro con Putin, Trump se encontrará con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro. La agenda del mandatario estadounidense será muy nutrida: también hablará mano a mano con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; la canciller alemana, Angela Merkel; y los primeros ministros de India, Narendra Modi; y Japón, Shinzo Abe.