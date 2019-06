Cuatro adolescentes fueron detenidos por la agresión a joven uruguaya y su pareja en Londres

La Policía inglesa comunicó este viernes que cuatro hombres de entre 15 y 18 años edad fueron detenidos este viernes, bajo la sospecha de haber sido los autores de las agresiones y el robo sufridas por una pareja de mujeres en un ómnibus de Londres el pasado 30 de mayo.

De acuerdo a la información brindada por las fuerzas de seguridad londinenses, los presuntos agresores, que además son acusados de robar una cartera y un celular a la pareja, fueron conducidos a dependencias policiales de la ciudad para ser interrogados.

La uruguaya Melania Geymonat de 28 años de edad estaba junto a su pareja, Chris, estadounidense de 30, cuando fueron abordadas violentamente por un grupo de adolescentes que comenzaron a insultarlas y a pedirles que se besaran. Según contó Geymonat en su muro de Facebook sus atacantes “comportarse como hooligans, exigiendo que nos besáramos para poder disfrutar viendo, llamándonos 'lesbianas' y describiendo posiciones sexuales ... Lo siguiente que sé es que Chris está en el medio del autobús peleando con ellos”. “Lo siguiente que supe es que estaba siendo golpeada. Me mareé al ver mi sangre y retrocedí. No recuerdo si perdí o no la conciencia”, agregó.

Las fotografías de los rostros ensangrentados de las mujeres circularon en las redes sociales en los últimos días y el tema tomó mucha notoriedad pública y por esa razón tanto la primera ministra británica Theresa May como el alcalde de Londres, Sadiq Khan se refirieron al episodio.

May dijo: “Este fue un ataque enfermizo y mis pensamientos están con la pareja afectada. Nadie debería tener que ocultar quiénes son o a quién aman y debemos trabajar juntos para erradicar la violencia inaceptable hacia la comunidad LGBT”, agregó la mandataria conservadora, que este viernes presentó oficialmente su renuncia al cargo de primer ministro.

Mientras tanto el alcalde de la capital del Reino Unido, el laborista Khan, expresó en su cuenta de Twitter: “Este fue un ataque asqueroso y misógino. Los crímenes de odio contra personas LGBT no serán tolerados en Londres”.