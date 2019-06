En Argentina, Sergio Massa debe decidir en estos días si se suma al bloque opositor junto con el kirchnerismo

Esta semana puede ser clave para saber qué rol asumirá Sergio Massa, líder del Frente Renovador, quien está en tratativas con varios sectores y podría terminar siendo parte del bloque peronista que encabeza la fórmula presidencial conformada por Alberto Fernández y la ex presidenta Cristina Fernández.

El jueves de la semana pasada, se realizó en Buenos Aires el congreso nacional del Frente Renovador, en el que las bases le dieron carta blanca a Massa para que negocie alianzas con otros espacios, incluido, claro está, el kirchnerismo, quien se aleja cada vez más de Alternativa Federal, sector de peronistas no kirchneristas, que tendrán su propio candidato a la presidencia. “Estoy dispuesto a liderar, pero si no me toca, empujaré el carro para construir una nueva mayoría política que termine con el fracaso de este gobierno. Tenemos que convertir el enojo de millones de argentinos en esperanza”, dijo Massa poco antes del congreso de su sector.

De acuerdo con la ley electoral argentina, los sectores tienen tiempo para registrar las alianzas electorales hasta el 12 de junio, por lo que el margen es cada vez menor y la pelota está del lado de Massa. El propio Alberto Fernández reconoció que estuvo en contacto con él muchas veces los últimos días y que se le ofreció ser el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. “La decisión está en él. Nosotros ahora nos enfocamos en hablarle a la gente”, dijo Fernández el fin de semana, en declaraciones a Radio 10.

Otra opción que tiene Massa es presentar su propia candidatura a la presidencia por el Partido Justicialista (PJ). En declaraciones recogidas ayer por TN, el diputado José Luis Gioja, presidente del PJ, ratificó que “están abiertas las puertas” para que el ex intendente de Tigre compita en las primarias partidarias. Gioja dijo que hay “apertura total” en el PJ para formar una gran coalición de la oposición para derrotar a Cambiemos y consideró que el frente oficialista “fracasó gobernando”.