España: el PSOE negociará con Unidas Podemos la conformación de un “gobierno de cooperación”

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, manifestó su predisposición para ser el socio preferente de los socialistas tras recoger ese compromiso del presidente en funciones, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), luego de una reunión que ambos tuvieron este martes en el Congreso.

“Pedro Sánchez sólo podía elegir entre un gobierno con Ciudadanos y el Partido Popular o un gobierno progresista; un gobierno con la derecha, sea mediante una abstención o mediante otra fórmula, o un gobierno con la izquierda, y creo que Sánchez prefiere un gobierno progresista. Y no tengo motivos para pensar que Pedro Sánchez nos esté mintiendo”, afirmó Iglesias en la conferencia de prensa que brindó luego del encuentro. El líder de la coalición izquierdista dijo que se seguirá conversando para lograr la conformación de un “gobierno de cooperación”, a la vez que señaló que todavía no se habló acerca de si su sector ocupará cargos ministeriales en el próximo Ejecutivo, pero dijo también que no cree que el “PSOE ponga vetos en la conformación del gobierno”.

Por su parte la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, expresó: “Buscaremos fórmulas para un gobierno plural con personalidades referentes en sus ámbitos. Iglesias le ha dicho al presidente que lo va a explorar. Es un gobierno incluyente, no cerrado como el de coalición”. En la misma línea se manifestó Pedro Sánchez, que en su cuenta de Twitter escribió: “Hay voluntad de acuerdo en la izquierda. Trabajaremos por lograr un gobierno progresista cuanto antes. Un gobierno de cooperación, plural, abierto e integrador, para cumplir el mandato de la mayoría social de nuestro país”.