Guatemala: segunda vuelta

Pese a que aún resta la confirmación oficial, es un hecho que la socialdemócrata Sandra Torres y el derechista Alejandro Giammattei fueron los candidatos que avanzaron a la segunda fase electoral de Guatemala, instancia que tendrá lugar el 11 de agosto.

Luego de la primera vuelta, que tuvo lugar el domingo, los resultados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuando había sido escrutado 98% de las 21.099 mesas, dan a Torres –ex esposa del ex presidente Álvaro Colom– 25,70% de los sufragios, por delante Giammattei, con 13,92%. De acuerdo a los datos, Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza y Giammattei, del derechista Vamos, superan al candidato del Partido Humanista, Edmond Mulet (11,18%), y a la izquierdista indígena Thelma Cabrera (10,36%).

Según informaron las autoridades electorales guatemaltecas votaron casi 8,1 millones de personas, 61% de los habilitados para hacerlo. Si bien han sido escrutadas casi la totalidad de los votos, el presidente del TSE, Julio Solórzano, dijo en rueda de prensa que no pueden anunciar los nombres de los candidatos que disputarán la segunda vuelta el 11 de agosto debido a que la ley contempla cinco días para impugnaciones. “Los resultados son provisionales, sujetos a impugnaciones y mientras no se resuelva ese tema no tendremos los resultados definitivos de esta elección”, afirmó Solórzano.