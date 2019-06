Justicia argentina determinó devolución de bastón de mando de Cámpora a Cristina Fernández

La ex presidenta argentina Cristina Fernández fue sobreseída por el juez federal Julián Ercolini por la inexistencia de delito en la causa en la que se investigaba el hallazgo de un bastón presidencial en un allanamiento a una casa de su propiedad ubicada en la localidad de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz.

Según informó Página12, Ercolini ordenó la devolución del bastón que había pertenecido al presidente Héctor Cámpora, quien ejerció el cargo brevemente entre los meses de mayo y julio de 1973. De acuerdo a la resolución judicial dictada por Ercolini, el hecho “no encuadra en una figura penal”. El bastón presidencial en cuestión había sido secuestrado por orden del juez federal Claudio Bonadio durante un allanamiento realizado en el marco causa de las fotocopias de los cuadernos de la corrupción.

El magistrado, acérrimo antikirchnerista, realizó una denuncia penal aparte del tema de los cuadernos “bajo la sospecha de que se trataba de aquel que utilizó el ex presidente Arturo Frondizi, perteneciente al Museo de Casa de Gobierno”, y que había sido sustraído por la ex mandataria.

La investigación a cargo del fiscal federal Jorge Di Lello estableció, según concluyó Ercolini en su fallo, que el bastón “es aquel que fuera donado por los familiares del ex presidente Cámpora al ex presidente Néstor Kirchner, y en consecuencia, no sería aquel sustraído al Estado Nacional”.