La Fiscalía cita a declarar a Gavazzo por denuncia de apología del delito

El diputado Gerardo Núñez y el senador Juan Castillo (Partido Comunista) declararon este lunes ante la Fiscalía de la Ciudad de la Costa por la denuncia contra el represor José Nino Gavazzo por apología del delito. “Buscamos ratificar todos los términos de la denuncia y que se pueda establecer un juicio contra Gavazzo por sus declaraciones. Desde nuestro punto de vista hay una clara apología a hechos pasados, en este caso a delitos que fueron comprobados por la Justicia y reconocidos por el Estado”, dijo Núñez a la diaria. La fiscalía citará a Gavazzo para que declare la próxima semana.

A principios de mayo, los legisladores presentaron una denuncia por las declaraciones del teniente coronel en situación de reforma en una entrevista a El País en la que Gavazzo justificó su accionar y dijo: “Estamos hablando de la guerra, ¿verdad? Estamos hablando de la guerra y no de la paz. No existe en el mundo ejemplo de guerra sin tortura”. También sostuvo que no negaba la tortura, pero sí la que “ellos mencionan”, en referencia a las denuncias de los sobrevivientes. En el escrito presentado ante la Justicia, los legisladores denuncian la “banalización de la tortura, y en última instancia, de su justificación. Lo señalado además, en su intento de justificar la tortura, supone una tergiversación de los hechos históricos reconocidos por el Estado”.