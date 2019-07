La votación de los precandidatos del PN

Los precandidatos del Partido Nacional (PN) Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Juan Sartori ya emitieron su voto.

Después de votar, Lacalle Pou dijo que este es "un proceso electoral distinto" al de otras internas porque "hay nuevos partidos políticos, nuevos candidatos y otros que volvieron", lo que hace que exista "una oferta electoral más amplia". En una aparente referencia a los cruces que se han presentado en el PN, el precandidato dijo que esta jornada "debería de obligarnos a ser mejores y a no tirar codazos". Además, aseguró que el próximo gobierno "tiene que tener sentido común y coraje" porque "la población no le va a permitir que se equivoque".

Luis Lacalle Pou vota en Canelones

Por su parte, Larrañaga votó en Paysandú y al dirigirse a la prensa criticó al presidente Tabaré Vázquez por sus declaraciones sobre la cadena nacional para la reforma Vivir sin Miedo. El precandidato dijo que recibió una llamada del pro secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, quien le manifestó que la cadena sería el lunes, o dos o tres días más tarde. Sin embargo, después de votar Vázquez dijo que no había fecha para su emisión.

"El voto es la manera de definir el futuro del país", dijo Sartori después de sufragar por primera vez en su vida en Uruguay. "La competencia política es así, unos critican y otros proponen. Por suerte hoy todo eso ya no importa, solo importa qué deciden los uruguayos", agregó. Horas más tarde, el comando de campaña del nacionalista denunció la rotura y desaparición de sus listas en las mesas de votación. La senadora y ex pre candidata del PN Verónica Alonso dijo que se presentará una denuncia por este motivo ante la Corte Electoral. "Ya son muchos los casos donde las listas han desaparecido o aparecen rotas. Lamentablemente algunos utilizan esta forma, que creo que no corresponde un día tan importante para la democracia", opinó. En su comité, Sartori también se refirió a este tema: "Parece que haya orden de romper nuestras listas en todo el país", indicó.