Macri se reunió con Bolsonaro en Buenos Aires

En una visita fugaz a Buenos Aires, que duró menos de 24 horas, el presidente brasileño Jair Bolsonaro se reunió con su par argentino Mauricio Macri, a quien apoyó explícitamente de cara a las elecciones que se realizarán en Argentina en el mes de octubre.

“Dios ilumine al pueblo argentino en las próximas elecciones para que voten con la razón y no con la emoción, como lo dije en Brasil, tienen que tener mucha responsabilidad y mucho menos emoción para poder decidir el futuro de Argentina, cada vez queremos seguir estar cada vez más fuerte, no sólo en la economía, sino en algo tan valioso como la libertad”, afirmó Bolsonaro durante el breve contacto que tuvieron los presidentes con los medios luego de la reunión de trabajo que mantuvieron cerca del mediodía de este jueves en la Casa Rosada. “Nunca Argentina y Brasil estuvieron tan unidos”, dijo el brasileño, quien agregó que la “cuestión ideológica no puede volver de ninguna manera a América del Sur”.

Hablando sobre aspectos comerciales, Bolsonaro destacó que es “inminente”la firma de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y felicitó a su colega argentino por el trabajo hecho en ese sentido. Sin dar certezas, el mandatario norteño sugirió que la negociación con el bloque europeo podría cerrarse antes de que Argentina concluya la presidencia temporaria del Mercosur del primer semestre del año.

Según detalló Macri, con su par invitado tuvieron "una reunión de trabajo muy interesante donde ratificaron la defensa de los derechos humanos y también el combate al crimen organizado y la corrupción.

El argentino explicó que con Bolsonaro hablaron sobre “el compromiso absoluto que tenemos con la defensa de los derechos humanos y el duro momento que están viviendo los hermanos venezolanos, por eso seguiremos haciendo todo lo posible para que se reestablezca la democracia en Venezuela”. Respecto a las negociaciones comerciales, Macri dijo que le generan “una enorme excitación”, destacando los acuerdos que se firmaron sobre asuntos mineros, tecnología, biocombustibles, energía y la ratificación del uso de la energía nuclear con fines pacíficos. Bolsonaro, que desarrolló casi la totalidad de su agenda en Buenos Aires en la Casa Rosada, llegó a la capital argentina acompañado por una comitiva en la que estaban varios de sus principales ministros, entre ellos el jefe de Economía, Paulo Guedes; el de Defensa, Fernando Azevedo; el de Energía, Bento Albuquerque; la ministra de Agricultura Tereza Cristina y el de Ciencia y Tecnología, el astronauta Marcos Pontes. También integraron la delegación el general Augusto Heleno, ministro del Gabinete de Seguridad Institucional y el ministro Jefe de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Luego de la reunión con Macri y de los acuerdos ministeriales, Bolsonaro se encontró en el Hotel Alvear con los principales referentes de entidades y empresas con sede en Argentina que tienen grandez lazos comerciales con Brasil, tales como la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina, Techint, Mercado Libre, Arcor, Aluar, Fiat y Toyota, entre otras. La presencia del mandatario ultraderechista generó también movilizaciones en su contra en el centro de Buenos Aires, donde diversas organizaciones políticas, sociales y sindicales se manifestaron bajo la consigna “#ArgentinaRechazaBolsonaro. Tu odio no es bienvenido acá”. La movilización más grande se realizó en la zona del obelisco porteño, pero más temprano se realizó una manifestación frente a la embajada de Brasil, ubicada en la zona de Retiro, muy cerca del puerto de Buenos Aires.

“El ascenso de Bolsonaro a la presidencia y su continua apología a la tortura y a la discriminación provoca en Brasil la suba en todos sus indicadores de violencia racista, de género, feminicidios, homofobia y transfobia”, explicaron las organizaciones convocantes de la iniciativa «#ArgentinaRechazaBolsonaro. Tu odio no es bienvenido acá”.

Entre los grupos que llaman a movilizarse están, desde las dos facciones de la Central de Trabajadores de la Argentina hasta La Cámpora -agrupación política juvenil del peronismo kirchnerista-, la Federación Argentina LGBT, la Mesa Nacional por la Igualdad y Contra la Discriminación y la plataforma Ni Una Menos contra la violencia machista.