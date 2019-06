Sin cuórum sesión de la Junta que iba a tratar denuncias contra Caram

A raíz de las denuncias presentadas por el alcalde de Tomás Gomensoro, el nacionalista Luis Gutiérrez, contra el intendente de Artigas Pablo Caram (Todos), la bancada del Frente Amplio (FA) había solicitado el domingo al presidente de la Junta Departamental de ese departamento, Miguel Giménez, que se convocara a un plenario extraordinario de la cámara para tratar el tema.

La cita finalmente tuvo lugar este jueves en la noche, pero la sesión nunca pudo empezar. Mientras que Gutiérrez aseguró que fueron los ediles alineados con Caram los que dejaron sin cuórum al plenario, el intendente negó estas acusaciones, alegando que no pudo hacerse por la ausencia “de otra bancada”. En cambio, el edil frenteamplista Leandro dos Santos coincidió con Gutiérrez y dijo que fueron los ediles del Partido Nacional quienes se ausentaron, a excepción de Luis Ceriani (que es de Tomás Gomensoro) y del presidente de la Junta.

El martes, Gutiérrez había asegurado a la diaria que Caram entregaba materiales de la intendencia a cambio de votos, lo que ameritaba una denuncia penal. Al no poder sesionar por falta de cuórum, el alcalde sigue a la espera de explicaciones por parte del máximo jerarca departamental, quien, consultado por la diaria, se negó a hacer declaraciones: “De este tema yo no hablo”.

Sobre la denuncia, Gutiérrez dijo a la diaria que no cree que “termine en algo”, debido a la burocracia del sistema judicial: “Ustedes saben como es la Justicia: lo llamarán, dentro de tres meses habrá otra audiencia y al final va a quedar en nada. No lo van a meter preso al intendente y va ser más mediático que otra cosa”, supuso. No obstante, dijo que le interesa “mucho más la sanción pública de la gente”. El alcalde aguardará a que el tema sea incluido en la próxima sesión ordinaria de la Junta el jueves por parte de la bancada del FA.