Supremo Tribunal Federal negó por tres votos contra dos la liberación de Lula

Dos recursos de hábeas corpus presentados por los abogados del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fueron rechazados este martes por la segunda cámara del Supremo Tribunal Federal (STF), el tribunal más importante del Poder Judicial de la nación norteña.

Si bien había trascendido que el STF no iba a tratar estos temas ayer sino que iba a hacerlo después de la feria judicial, en agosto, la ministra Cármen Lúcia, quien preside este órgano, dio lugar a la solicitud del también ministro Gilmar Mendes y la posibilidad de la liberación de Lula –preso desde abril del año pasado en una dependencia policial de la ciudad de Curitiba– estuvo latente.

En primera instancia los miembros de la segunda cámara del STF, por cuatro votos a uno, negaron uno de los recursos presentados por la defensa de Lula. El pedido de liberación ya juzgado iba contra una decisión adoptada por el ministro Felix Fischer, también integrante del STF, que en su momento había negado la petición del ex mandatario. Como la quinta sala del STF mantuvo la decisión de Fischer, la segunda cámara, con los votos de la mayoría de sus integrantes, entendió que el tema estaba cerrado, algo que era esperable.

Más expectativa generaba el segundo pedido de hábeas corpus, que se basaba en el argumento de que el ex juez Sérgio Moro no actuó de manera parcial durante el juicio que terminó con el encarcelamiento de Lula y que hubo una colaboración ilegal entre el ahora ministro de Justicia y Seguridad Pública y los fiscales de la unidad de investigación de la causa Lava Jato. Este recurso había sido presentado por los defensores del líder petista a fines del año pasado, pero se le agregaron nuevos elementos luego de las filtraciones divulgadas por el sitio The Intercept el domingo 9.

Si bien Mendes propuso que se postergue el estudio de este caso hasta que todas las filtraciones difundidas por The Intercept sean investigadas en profundidad, presentó una moción para que Lula pudiese esperar el análisis final de esta situación en libertad. Pero en esa instancia los ministros Mendes y Ricardo Lewandowski quedaron en minoría contra los votos de los ministros Edson Fachin, Celso de Mello y Lúcia, lo que determinó que Lula permaneciera encarcelado.

Dentro del local en que estaban votando los miembros del STF había muchos legisladores del Partido de los Trabajadores y de otros sectores políticos, en tanto que en el exterior del recinto se congregaron durante la sesión muchos simpatizantes del ex presidente, esperando recibir la noticia de su liberación.

La decisión adoptada este martes por los magistrados tiene carácter provisorio y el análisis definitivo del caso quedará para más adelante, aunque no hay previsión de cuándo se realizará, aunque se presume que será en el segundo semestre del año, cuando finalice la feria judicial en agosto.