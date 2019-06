Trump advirtió a Irán que cualquier ataque contra sus intereses será respondido con una fuerza aplastante

Un día después de las nuevas sanciones impuestas a varios funcionarios del gobierno de Irán por el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, la escalada de violencia dialéctica entre ambos países no cesó, sino que por el contrario siguió sumando nuevos capítulos.

Durante una reunión con ministros que fue transmitida en vivo por la televisión estatal, el presidente de Irán, Hassan Rohani, criticó con dureza las nuevas sanciones estadounidenses contra el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, y otros altos cargos. Las calificó de “indignantes e idiotas” y señaló que la Casa Blanca está “afectada por un retraso mental”, en referencia directa a Trump. “Una persona pierde la cabeza y hace algo sin razón y estúpido, ¿y qué? Pone sanciones al líder de un país, ¿para qué? Estados Unidos es gracioso”, dijo el mandatario iraní, quien, lejos de adoptar un tono diplomático, afirmó que las acciones de la Casa Blanca “indican retraso mental”.

“Los estadounidenses están confundidos y hacen cosas extrañas, sin precedentes en el mundo de la política”, exclamó Rohani, quien resaltó que “la paciencia estratégica de Teherán no debe confundirse con el miedo”. El presidente iraní criticó además la falta de coherencia de Trump: “Llamás a negociar. Si decís la verdad, entonces, ¿por qué simultáneamente sancionás a nuestro ministro de Exteriores?”, expresó Rohani, que dijo también que esta nueva serie de sanciones establecidas por Estados Unidos –que repercuten directamente en la economía de la nación persa– marcan el “cierre permanente” de la vía diplomática entre las dos naciones.

En la misma línea que Rohani se expresó Abbas Mousavi, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, quien, citado por la agencia estatal de noticias IRNA, expresó que “las infructuosas sanciones contra el liderazgo de Irán y el jefe de la diplomacia de Irán significan el cierre permanente del camino de la diplomacia con la administración frustrada de Estados Unidos”.

Las declaraciones y, sobre todo, el tono de los dichos de Rohani generaron una fuerte respuesta de Trump, quien en su cuenta de Twitter declaró: “El muy ignorante e insultante comunicado publicado hoy por Irán sólo muestra que no entienden la realidad”. El líder republicano no dudó en alardear del poderío militar de su país para lanzar nuevas amenazas al régimen iraní. “El liderazgo de Irán no entiende las palabras ‘agradable’ o ‘compasión’; nunca lo han hecho. Lamentablemente, lo que sí entienden es la Fuerza y el Poder, y Estados Unidos es, con mucho, la Fuerza Militar más poderosa del mundo, con 1,5 billones de dólares invertidos sólo en los últimos dos años”, afirmó Trump, iracundo, en otro mensaje publicado en Twitter.