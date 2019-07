Alberto Fernández estuvo en Entre Ríos, desde donde disparó contra Mauricio Macri

En el marco de una visita a la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, el candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, reivindicó el rol del Estado en las políticas públicas, a la vez que atacó a su principal oponente electoral, el actual mandatario Mauricio Macri.

“El Estado no puede desentenderse de los más débiles. No sé si es keynesianismo, Estado de Bienestar u otra cosa. Es sentido común”, dijo el candidato que está encarando el último tramo de la campaña hacia las elecciones primarias que se llevarán a cabo el 11 de agosto. Según consignó Página 12, Fernández dijo además que cuando critica a Mauricio Macri el que sale a responderle es el Fondo Monetario Internacional, en alusión a las declaraciones realizadas por Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental de la entidad crediticia internacional, quien defendió el programa económico de Cambiemos. “Esto es como el dicho de que hay que pegarle al chancho para saber dónde está el dueño. Yo critico a Macri y me responde el FMI, nos vamos entendiendo”, aseveró Alberto Fernández.

“El gobierno está tapando lo que está pasando y quieren hacer creer que con un dólar contenido la economía está bien. Están pagando esas tasas de interés para darle al dólar un valor que no tiene. Se enojan porque se lo cuento a la gente y porque digo que los bancos se llevan el dinero que le corresponde a la gente”, afirmó Fernández, quien de acuerdo a las encuestas es el candidato más probable a ser el próximo mandatario argentino.

Por otra parte, según informó el portal Tiempo Argentino, se siguen sumando en el ambiente político argentino críticas y desconfianza sobre Smartmatic, la empresa contratada por el gobierno nacional para realizar el escrutinio provisorio en las próximas elecciones, clima que crece día a día luego de las primeras pruebas realizadas y los cuestionamientos que generó entre expertos. Mañana tendrá lugar una reunión de los partidos políticos con la Cámara Nacional Electoral donde se espera que se pongan de manifiesto todos estos cuestionamientos. A los reclamos del Partido Justicialista (PJ) ahora se sumó Consenso Federal, partido que lleva como candidato a presidente a Roberto Lavagna. En declaraciones al programa radial El destape, Daniel Pires, apoderado del partido que postula al ex ministro de Economía, afirmó que “los partidos políticos, con toda la desconfianza que tenemos en el sistema, pedimos que vuelva el sistema tradicional”, y agregó: “Tenemos que tener cuidado de que lo que muestren sean los resultados reales”. Pires confirmó que reclamarán que “no se utilice el sistema de Smartmatic, al igual que el PJ”.