Apuntes de campaña del 31 de julio: Un brazo cortado y otro que quiere crecer

(Hoy es 31 de julio. Faltan 88 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Antes del golpe de Estado, Jorge Batlle era el líder de la lista 15, con Julio María Sanguinetti como uno de sus lugartenientes. Sin embargo, en el proceso de salida de la dictadura una serie de circunstancias determinó que Sanguinetti fuera candidato a la presidencia en 1984, aliado con el nuevo sector Libertad y Cambio, encabezado por Enrique Tarigo, quien completó la fórmula. Para las siguientes elecciones de 1989, Sanguinetti decidió apoyar la postulación presidencial de Tarigo, y Batlle dijo que era como si le hubieran “arrancado un brazo sin anestesia”. Ahora es Pedro Bordaberry quien dice que Sanguinetti le “cortó un brazo” al no avalar que se presentara como candidato al Senado, pero hay una diferencia importante.

En 1989, la dolorosa mutilación no le impidió a Batlle, que ya tenía 61 años, competir contra Tarigo en elecciones internas de lo que entonces se llamaba “Batllismo Unido”, ganarle por amplio margen y ser el candidato presidencial del sector. Perdió, pero se presentó de nuevo en 1994 y en 1999, cuando resultó elegido presidente en segunda vuelta. En cambio, Bordaberry, que cumplió 59 años en abril, no parece tener un futuro similar por delante, y está recibiendo duras críticas dentro del Partido Colorado (PC), de quienes señalan que se presenta como víctima pese a que las opiniones de Sanguinetti y de Ernesto Talvi no le impiden postularse. En todo caso, ambos contendientes en las internas parecen haber coincidido en que el PC, para crecer hacia el espacio donde aún hay indecisos o intenciones de voto modificables, no necesitaba un nuevo brazo derecho.

El Frente Amplio, para mejorar su convocatoria en ese mismo espacio, busca un nuevo marco de alianzas, para simbolizar que un cuarto gobierno nacional consecutivo no sería más de lo mismo. En esa línea se produjo la oferta, ayer aceptada por unanimidad, de un acuerdo político-electoral al sector Unión de Izquierda Republicana (Unir), que lidera el diputado Fernando Amado. Según el diputado Alejandro Pacha Sánchez, se trata de crear un espacio “donde se sientan cómodos los batllistas, wilsonistas y actores sociales, económicos, culturales”. Amado acotó que habría preferido consolidar “un espacio independiente, con perfil socialdemócrata y de izquierda democrática”, pero señaló que esta alianza no debería sorprender a nadie, en el actual escenario de polarización entre el FA y el “bloque conservador” cuyo “objetivo único” es desalojarlo del gobierno.

En relación con votaciones, pero no con la elección nacional, 81 organizaciones sociales y políticas se manifestaron en contra de la reforma constitucional impulsada por Jorge Larrañaga, y nada menos que la representación en Uruguay de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó, mediante un comunicado, su preocupación por el intento de promover un referéndum contra la Ley Integral para Personas Trans, mediante la convocatoria a apoyar esa iniciativa este domingo. El argumento manejado es que la protección de los derechos humanos no puede depender de una consulta popular.

Hasta mañana.