Cabildo Abierto va a “separar” al joven que vestía un buzo con simbología nazi en la inauguración de un local

En la edición de ayer, la diaria publicó una nota que informaba sobre la inauguración de un nuevo local del partido Cabildo Abierto (CA), ubicado sobre Avenida Italia y bautizado Instrucciones del año XIII. El inicio del evento tuvo como protagonista a un grupo de muchachos que fueron presentados como integrantes de una novel agrupación de jóvenes del partido, encabezada por Roel Bottari. La foto de la nota, que mostraba al candidato a presidente por CA, el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, junto a algunos de estos jóvenes, causó revuelo, dado que uno de ellos tenía un buzo negro con dos líneas rojas, que en letras blancas decía: “HKN KRZ”. De inmediato, en las redes sociales varios usuarios hicieron notar que esas seis letras, que imitaban el logo de la famosa banda de hip hop estadounidense Run-DMC, forman la palabra Hakenkreuz, sin las vocales, que significa “esvástica” en alemán. Una nota del diario español La Vanguardia, de setiembre de 2018, informaba que ese tipo de remeras suele ser usado por los neonazis para burlar la ley alemana que prohíbe la simbología nazi.

Guido Manini Ríos con jóvenes de Cabildo Abierto, anoche, en un local partidario.

Así las cosas, debido al alboroto que generó la imagen, horas después de publicada la nota CA emitió un comunicado en el que informó que “la persona que utiliza una remera negra con inscripciones en letras pertenece a una agrupación de jóvenes provenientes de otro partido político, que recientemente han solicitado ser aceptados como adherentes a CA” –el grupo de jóvenes provenía, en su mayor parte, del Partido Nacional (PN)–. El comunicado agregaba: “Manifestamos nuestro total repudio y rechazo a lo que representa esa inscripción, cuyo significado, al igual que la gran mayoría de los uruguayos, hasta hoy desconocíamos. CA rechaza firmemente este tipo de ideología foránea, que tanto daño ha ocasionado a la humanidad. La única camiseta que viste nuestro partido es la artiguista, claramente alejada de todo extremismo totalitario”.

En el texto también se señaló que CA rechaza “este tipo de maniobras de agentes provocadores”, que tienen por objeto “alimentar campañas mediáticas, con el fin de desvirtuar la verdadera imagen de nuestro partido, de exclusiva inspiración artiguista”. Por último, el partido que postula a Manini Ríos aseguró que se tomarán “las medidas necesarias para cerrar el paso a las personas que no estén en concordancia con nuestro sentir político y moral”.

Al mismo tiempo, el Comité Central Israelita del Uruguay expresó mediante un comunicado su “más firme repudio por la aparición de simbología nazi fascista en un acto político de un partido uruguayo”, y que rechaza profundamente “toda demostración que retrotraiga a aquellas épocas de horror y muerte”. “Instamos a quienes corresponda a investigar lo ocurrido y tomar acciones frente a cualquier manifestación de corte antisemita”, finaliza el texto.

La historia oficial

El presidente de CA, Guillermo Domenech, dijo a la diaria que lo primero que se hará con el joven es “identificarlo”, porque no sabe “ni quién es”. Subrayó que un acto público es abierto y no pueden estar “controlando la asistencia”. “Yo no estuve en el acto, pero según tengo entendido, esa gente apareció ahí y se quiso sacar una foto con Manini”, sostuvo, y dijo que no pueden hacer “una investigación policial de los antecedentes de cada uno que se acerca”, pero lo que sí pueden hacer es “rechazar esa ideología”, y Cabildo Abierto lo hace “radicalmente”, por lo tanto, no se va a “propender a difundir una ideología que es contraria” a la del partido. Agregó que “si hubiera visto esa camiseta”, no se habría “dado cuenta” de su significado. En cuanto a lo de “agentes provocadores” que señalan en el comunicado, dijo que se refieren a que “parecería que fue una persona con la intención de provocar un problema”. “Yo no lo reconozco como un adherente de Manini. Esa es la verdad. Es una persona que estaba en el acto y chau, se acabó”, insistió.

A su vez, Rivera Elgue, coordinador de campaña de CA, dijo a la diaria que el muchacho del buzo no “forma parte del partido”, ya que “no es asociado ni nada”, sino que “formaba parte de la agrupación que se pasó del PN” para CA, pero “no tiene ninguna vinculación formal” como para que el partido “lo expulse”. De todos modos, sostuvo que “se lo va a separar”, y ya se le dijo que “no puede formar parte de los actos” ni “concurrir a las actividades de la agrupación”. Además, subrayó que Bottari “pidió disculpas”, dijo que “no conocía” al muchacho y que “menos sabía” lo que significaban las letras de su buzo. Sobre los “agentes provocadores”, dijo que ya les pasó en el acto de lanzamiento de la candidatura de Manini en abril, cuando el contraalmirante retirado Héctor Berruti dijo a un periodista del programa Fácil desviarse, de Del Sol FM, que durante la dictadura, período en el que fue teniente de navío de las Fuerzas Conjuntas, recibía, “por día”, “una hoja con gente a la que había que matar y eliminar atada con alambre de púa”. Elgue subrayó, por lo tanto, que “no es la primera vez” que en sus actos hay gente que no se sabe “cómo aparece” y que no tiene “nada que ver” con CA.

“No voy a hacer alianzas con nadie”

Manini Ríos contestó en su cuenta de Twitter a una nota del diario El Observador, que señalaba “el estrecho vínculo” entre el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el candidato de CA, que “augura una alianza impensada”. El ex comandante en jefe del Ejército escribió: