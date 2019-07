Con actos simultáneos se recordó en Buenos Aires el atentado a la AMIA

La plaza Lavalle, situada en la zona céntrica de Buenos Aires, frente al Palacio de Justicia de la Nación –más conocido como Palacio de Tribunales–, fue el escenario en el que este jueves la asociación Memoria Activa conmemoró el 25º aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que perdieron la vida 85 personas.

Memoria Activa es una organización creada para esclarecer las responsabilidades en los atentados terroristas a la embajada de Israel –ocurrido en marzo de 1992– y el de la AMIA, y está integrada por familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA. Una de sus características distintivas es que desde su creación siempre tuvo una postura independiente de la dirigencia comunitaria judía y sumamente crítica con las investigaciones de los atentados, cuyos autores siguen impunes. En el acto de este jueves no faltaron las críticas al actual presidente Mauricio Macri, al ex mandatario Carlos Menem y también a los dirigentes de la AMIA y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), entidad que cumple una función similar a la que ejerce el Comité Central Israelita del Uruguay.

En el acto de Memoria Activa, que incluyó un repaso uno por uno de los rostros de los muertos en el ataque de 1994, hicieron uso de la palabra Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; la actriz Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores; Ezequiel Churba, quien perdió a su tía aquel día; y el periodista Iván Schargrodsky. El cierre del acto estuvo a cargo de Diana Wassner, cuyo esposo, Andrés Malamud, también falleció en el atentado. “Hace 25 años que estoy parada en el mismo lugar. Al igual que la causa AMIA, que hace 25 años está detenida en la misma foja”, dijo Wassner, según consignó Página 12.

Durante su oratoria, Churba, quien tenía 12 años cuando perdió a su tía en el atentado, apuntó contra las autoridades de las principales entidades de la comunidad judía argentina: “Espero que la dirigencia de AMIA y DAIA algún día venga a pedir perdón a esta plaza. Son la vergüenza de la comunidad. No sé cómo les da la cara para seguir hablando del atentado. Siguen levantando migajas de los gobiernos de turno que compran su silencio con complicidad, con tan poco. Se nota que ustedes no perdieron a ningún familiar”.

Por su parte, Schargrodsky hizo varias preguntas, en las que cuestionó el accionar de la Justicia y la clase política durante el cuarto de siglo transcurrido desde el atentado. “¿Qué hicieron [Juan José] Galeano, sus secretarios, y los ex fiscales [Eamon] Mullen y [José] Barbaccia durante 11 años? ¿Qué hicieron [Alberto] Nisman y su fiscalía con casi 50 personas durante diez años? ¿Por qué Nisman no avanzó en nada de nada? ¿Por qué Galeano armó una causa falsa para no encontrar a los verdaderos culpables? ¿Qué perseguía el gobierno de Menem al dejar el atentado en total impunidad? ¿Por qué la dirigencia comunitaria judía avaló y acompañó el encubrimiento? ¿Por qué este gobierno ordenó a sus abogados que dejaran de trabajar para obtener justicia?”, planteó. El periodista consideró, además, que lo ocurrido en la AMIA “es el síntoma de la quiebra de la infraestructura estatal argentina”.

Al mismo tiempo que se llevaba a cabo este acto, la AMIA hizo su evento de recordación frente a su sede –en el mismo lugar donde ocurrió el atentad–, ubicada en la calle Pasteur, en el barrio porteño de Once. El presidente de la entidad, Ariel Eichbaum, pronunció un discurso en el que dejó claro su apoyo al decreto del presidente que declaró a Hezbolá como una organización terrorista y defendió la tarea de Nisman, dando por cierta la versión de que fue asesinado.

“Nos preguntamos, con una sensación de impotencia que no puede describirse, cómo es posible que 25 años más tarde no haya un solo responsable preso cumpliendo condena por este delito de lesa humanidad”, dijo Eichbaum, quien destacó que es “apropiado e importante” el decreto recientemente firmado por Macri para crear un registro público de organizaciones y personas vinculadas al terrorismo, en el que se incluyó a Hezbolá, entidad islámica acusada por la Justicia argentina de ser la autora del atentado. En ese sentido, el presidente de la AMIA afirmó: “Hezbolá es una organización terrorista que sigue activa en nuestro continente. Es importante que haya sido incluida en el registro de grupos terroristas. Es imprescindible que los países hermanos hagan lo mismo”. Al referirse al fiscal Nisman, Eichbaum dijo: “Sabemos que fue asesinado por su labor en la causa AMIA. Es imprescindible que se haga justicia y que los culpables sean enjuiciados. Mientras eso no ocurra seguiremos presos del miedo, del horror y de la peor frustración que puede tener una democracia, la impunidad”.