Cosse y Andrade anunciaron un “acuerdo estratégico” para las elecciones de octubre

En una conferencia de prensa en la Huella de Seregni, los ex precandidatos por el Frente Amplio (FA) Carolina Cosse y Óscar Andrade anunciaron que conformarán un “acuerdo estratégico” de cara a las elecciones nacionales de octubre. Durante la conferencia de este martes ambos enfatizaron que se trata de un acuerdo político “abierto” y en “construcción”. De todas formas, según confirmó la diaria y había informado el martes, parte del acuerdo entre el Partido Comunista del Uruguay (PCU) y la Lista Amplia fue que el segundo lugar de la lista 1001 sería ocupado por Cosse. El Espacio 1001 había anunciado que Andrade encabezaría la lista.

“Esto no es el anuncio de una lista ni de un sublema”, aclaró la ex precandidata y señaló que se trata de un “acuerdo político con centralidad” en el trabajo. Cosse sostuvo que el pacto apunta a la “unidad del FA” y es una “propuesta para no perder ni un minuto” y comenzar a trabajar de cara a las elecciones nacionales. “No es un espacio entre iguales, por eso tiene sentido esta alianza, para profundizar el diálogo entre todos los sectores de la sociedad”, manifestó Cosse.

Por su parte, Andrade dijo que es necesario dar “señales unitarias” y que “es muy difícil defender un proyecto político, por más que sea el mejor y represente a las amplias mayorías, si vamos a esa defensa fragmentados en 60 o 70 espacios pequeños distintos”. Asimismo, señaló que este pacto “trasciende la forma electoral”.

“Queremos fundar un senado común que va a tener muchas listas”, manifestó el dirigente sindical y señaló que será “un orgullo integrar la Lista Amplia”, “la lista de independientes [1808]”, y “otras listas locales y departamentales que han decidido acompañar la ingeniería de este senado común”. Sobre el orden de la integración de la listas y cuáles serán, Andrade señaló que lo único definido por el momento “son dos nombres”. “La posibilidad del acuerdo político, de la síntesis política, está abierta y en construcción”, apuntó.

Antes de la conferencia, el secretario general del PCU, Juan Castillo, dijo, en entrevista con Radio Carve, que uno de los escenarios posibles para concretar el acuerdo es el de “senados calcados”, pero con “autonomía para en las listas departamentales”. En ese caso, se replicaría el orden de las listas. Por lo tanto, Andrade también encabezaría la Lista Amplia y Cosse iría en segundo lugar.

Carmen Beramendi, ex diputada del FA y ex directora del Instituto Nacional de Mujeres, quien encabezó la Lista Amplia en las elecciones internas, dijo a la diaria que “lo que hay ahora es un acuerdo de carácter programático para centrar los aportes que ambas candidaturas colocaron en el centro del debate en el tema del trabajo”. Agregó que “es evidente que esto va a tener una traducción en lo electoral”, y enfatizó que “no está definida”. Sobre la presentación electoral del acuerdo, Baramendi dijo que “hay varias opciones; pueden ser dos listas, un sublema, una lista intercalada”, explicó. Asimismo, apuntó que la Lista Amplia está conversando con otros grupos políticos. Beramendi comentó que un aspecto que “está fuera de discusión” es el lugar de Andrade al frente del Espacio 1001, por lo tanto “el asunto es ver ahora si Lista Amplia encabezada por Carolina Cosse tiene o no andamiento”.

En tanto, el ex presidente José Mujica dijo ayer de tarde que el Movimiento de Participación Popular nunca pensó “retener” a Cosse, y valoró que ahora “tiene alas propias”, según informó El Observador. Sobre el acuerdo político con el PCU, Mujica dijo que era “previsible” que Cosse buscara “lograr un caudal propio que la acompañe”.