Graciela Villar en el Plenario Nacional del FA: la opción en octubre es entre “oligarquía y pueblo”

Este jueves, en La Huella de Seregni, tuvo lugar el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) y, tal como estaba previsto, el orden del día constó de dos puntos. En primer lugar, se convocó por unanimidad a la Convención Nacional para el 17 de agosto. Luego se aprobó por aclamación la candidatura a la vicepresidencia de la ex edila Graciela Villar, que será la compañera de fórmula de Daniel Martínez.

Los candidatos fueron recibidos de pie, entre aplausos y la entonación del jingle frenteamplista para esta campaña. “¿Estamos listos para el cuarto gobierno? Sí”, dijo Martínez, en conferencia de prensa, una vez proclamada la fórmula. “Discutimos, tenemos problemas, a veces nos enojamos entre nosotros porque les metemos pasión a las cosas que hacemos, pero créanme que nos sentimos realmente orgullosos de tener una expresión unitaria con la capacidad de construir futuro por encima de las diferencias”, manifestó Martínez, en referencia al proceso por el que cerró la fórmula. Al respecto, dijo que “no fue fácil” pero que, a raíz de “muchas consultas y de ir afinando los criterios”, eligió a Villar porque “sintetiza mejor” las cualidades necesarias para ocupar la vicepresidencia. El candidato sostuvo que ponderó su experiencia, la capacidad de negociar y el trato con la gente, y opinó: “Habrá compañeras y compañeros con iguales condiciones a la hora de mostrar la trayectoria, pero estoy seguro de que no hay nadie que supere a Graciela Villar en su trayectoria”.

Además, Martínez consideró que la ex edila tiene “la capacidad de enamorar a los frenteamplistas”. “Yo les decía a los compañeros: dejen una semana o un mes hablar a Graciela y no va a haber un solo frenteamplista que no confíe en ella”. El candidato manifestó que “no hay nada que rechace más que las personas que son alcahuetas” y que siempre buscó “gente inteligente” que lo cuestione. Por eso eligió a Villar, con quien se ha “enfrentado muchas veces sobre cómo encarar algunos puntos”, pero se “enriquecen” el uno al otro y “a la hora de salir a defender lo acordado no hubo nunca persona más leal”.

Por su parte, Villar dijo: “Compartir la fórmula con Daniel supone salir a disputarle a la derecha en su máxima expresión, en el día de hoy, las conquistas que hemos trabajado en estos 15 años frente a, otra vez, un brutal proyecto neoliberal que empieza con [Luis] Lacalle [Pou] y su frontera la tiene en [Guido] Manini [Ríos]”. Villar señaló que Martínez tiene “las mejores condiciones” para enfrentar ese desafío y destacó su capacidad de “entender el mundo”, su capacidad de gestión “ampliamente demostrada” y de “coordinar y negociar para llegar a acuerdos que nos trascienden cuando son por y para la gente”. “Creo que generamos la síntesis que puede expresar la diversidad ideológica de nuestro FA y la enorme capacidad de unidad de acción política que nos ha caracterizado siempre”, agregó.

Villar recalcó que el FA tiene que debatir “frente a una derecha que no muestra su programa, que lo esconde, y que tiene una consigna común: sacar al FA del gobierno”, señaló la candidata, que apuntó que “eso supone hipotecar la felicidad de nuestro pueblo”. Asimismo, manifestó que “otra vez vuelve a ponerse sobre la mesa una opción entre oligarquía y pueblo. Nosotros defendemos y representamos al pueblo”, sostuvo, y añadió: “Si volvemos al proyecto neoliberal de la década de los 90, va a ser terrible: un millón de pobres en un país de tres millones”.

El Plenario se celebró a puertas cerradas y hablaron dirigentes de varios sectores de la coalición de izquierda. El diputado Nicolás Lasa dijo a la diaria que las intervenciones “respaldaron el nombre de Graciela y plantearon los desafíos por delante para lograr el cuarto gobierno”. No hubo intervenciones de Asamblea Uruguay (AU) –sector al que Villar renunció para incorporarse a la campaña del ex precandidato Mario Bergara–, confirmó a la diaria el director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, Óscar Curutchet, porque eso “era lo definido”. Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, no estuvo presente durante el Plenario. Astori había manifestado sus diferencias con el procedimiento de elección de la vicepresidencia, incluso había planteado que AU tenía otra opción para ocupar el cargo después de que Martínez propusiera a Villar: la senadora del Movimiento de Participación Popular Ivonne Passada.

“Discursos binarios” Una vez trascendido el discurso de Villar, la candidata a la vicepresidencia por el PN, Beatriz Argimón, publicó en su cuenta de Twitter: “Luego de las internas creí que la ciudadanía había apostado por la renovación de fórmulas buscando además intercambios respetuosos y constructivos”, pero persisten “los viejos discursos binarios que apuntan a dividirnos”. Por su parte, el senador nacionalista Álvaro Delgado escribió en la misma red social: “Usan cucos en vez de argumentos”, y añadió: “La gente se cansó de eslóganes, quiere soluciones”.

Una vez finalizado el Plenario, en diálogo con la prensa, Martínez dijo que no le sorprendió que Astori no estuviera presente. “Hay pasos y etapas que hay que superar. Yo hice todas las consultas, escuché a todo el mundo y sobre esa base fijé criterios y tomé una decisión. Algunas decisiones pueden haber generados rispideces, pero estoy seguro de que vamos a estar todos juntos en adelante”, manifestó. “Mi respeto a los tres líderes históricos del FA: Tabaré [Vázquez], [José] Mujica y Astori”, añadió.

El candidato manifestó que esperaba la aclamación de la fórmula porque el FA, “tal vez como ninguna fuerza política en el mundo, encuentra los caminos de terminar unidos”. “Tenemos no solamente un programa común, sino una fórmula que terminó siendo aclamada por unanimidad”, añadió.

Martínez dijo que se reunirá con los candidatos electos por el Partido Nacional (PN) y por el Partido Colorado, Lacalle Pou y Ernesto Talvi, respectivamente. El objetivo de Martínez es “discutir y armar grupos de trabajo” para encontrar “puntos en común” sobre temas como “trabajo, educación, seguridad y vivienda”, y elaborar “políticas de Estado” que se apliquen gane quien gane en octubre.