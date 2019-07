Jorge Larrañaga aseguró que Carlos Moreira integrará su lista al Senado

Los sectores del Partido Nacional (PN) se están reacomodando, se perfilan nuevas alianzas y algunos de los que compitieron en las internas ahora se alían. El senador y líder del Espacio 40 Javier García, del sector Todos (que encabeza el candidato Luis Lacalle Pou), confirmó a la diaria que finalmente, y como era de esperarse, el sector definió que llevará varias listas al Senado. En tanto, Alianza Nacional, sector liderado por Jorge Larrañaga, comparecerá con una sola lista a la cámara alta.

En Todos, varios grupos se asociarán, como por ejemplo el sector Dale, del intendente de Florida Carlos Enciso, y Aire Fresco, el grupo que fundó Lacalle Pou. Enciso dijo a la diaria que será candidato a diputado y que en el Senado están “muy cerca” de la lista 404, aunque están trabajando para mantener la identidad de Dale.

También hubo novedades en Mejor País, sector conocido como el “grupo de los intendentes”. A las 15.00 de hoy, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, renunciará a su cargo y en esa instancia se espera que se hagan anuncios sobre el futuro del grupo. La renuncia hace suponer que Botana integrará una lista a la Cámara de Diputados, porque la Constitución impide a los intendentes competir por la diputación por su departamento si no renuncian tres meses antes al cargo. El grupo está cerca de unirse al Herrerismo (lista 71). Al respecto, Botana dijo a la diaria que aún no hay acuerdo, pero admitió que ha analizado “los alcances”. “Lo único que hicimos fue mirar un poco el panorama general, y concluimos que vale la pena explorar esta posibilidad”. “Es cierto que es más posible concretar con este grupo que con otro, pero no se puede definir nada, y mucho menos descartar nada”, agregó. Con relación al futuro de Mejor País, dijo que “se mantiene como expresión política”, pero se haría “un acuerdo conceptual y electoral”.

El ex precandidato del sector, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, declaró a distintos medios acerca del acuerdo y dijo que se está avanzando en la parte electoral y programática, lo que “seguramente va a derivar en un proyecto mayor”. “Estamos analizando la posibilidad de hacer una asociación con el Herrerismo en todo el país. Sería como reeditar lo que en su momento fue Unidad Nacional, que fue un acuerdo entre Correntada Wilsonista y el Herrerismo, y que fue muy exitoso”. El ex intendente aseguró que en Maldonado habrá varias listas departamentales, mientras que en otros departamentos, “listas de los intendentes apoyarían al herrerismo”.

El que se alejó de Mejor País fue el intendente de Tacuarembó, Eber da Rosa, que dijo a la diaria que no descarta participar en ningún sector específico del PN. Da Rosa aseguró que a la brevedad se reunirá con su socio político, el ex intendente departamental Wilson Ezquerra, para llevar a un candidato común a la diputación. Por su parte, Ezquerra aseguró que no tiene pretensiones políticas y afirmó que no se postulará a ningún cargo en octubre.

En la elección de 2014, las listas 71, 404 y 40 fueron con una sola plancha al Senado, bajo el sublema “Todos hacia adelante”.

Otra zona

El líder de Alianza Nacional (AN), Jorge Larrañaga, dijo a la diaria que se reunió con muchos compañeros, con los que está “en diálogo permanente”. Descartó un posible alejamiento del intendente de Colonia, Carlos Moreira, y aseguró que formará parte de la lista al Senado, aunque se sigue negociando el lugar. En las últimas semanas circuló la versión de que Moreira manejaba la posibilidad de adherir a Todos, luego de que se supo que el segundo lugar de la lista al Senado de AN estaría en disputa con el diputado Jorge Gandini (Por la Patria), ya que tuvo una buena votación en todo el país, e incluso superó a AN en Montevideo.

Gandini dijo que están en plenas negociaciones, pero aseguró que aún no está definido que lleguen a un acuerdo con AN, “porque cualquier acuerdo en el Senado repercute en lo departamental”. Pablo Abdala, diputado de AN, dijo a la diaria que confía en que se llegue a un acuerdo con Por la Patria para “potenciar una opción nacional que nos contenga a los wilsonistas”.

En tanto, la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, descartó ser candidata a diputada y reiteró que está en conversaciones con varios sectores, incluido el del empresario devenido político Juan Sartori (Todo por el Pueblo), quien le ofreció integrarse a su grupo. “No hemos tomado posicionamiento. Después de la interna, en la que hubo grandes sorpresas, es lógico que haya movimientos tanto en AN como en el movimiento de los intendentes o en el Herrerismo”, señaló. La jerarca departamental, que hasta ahora integraba AN, dijo que estos movimientos siempre se han producido y son algo natural. “Sartori vino a saludarme después de que terminó la elección [interna]. Nosotros no hemos tomado la decisión de irnos de AN, eso no está decidido”, aseguró.