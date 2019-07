Luego de las elecciones internas el clima en el Partido Nacional (PN) se apaciguó considerablemente, y se alcanzaron acuerdos para que no se reediten los enfrentamientos de los meses previos, fundamentalmente entre Juan Sartori y el resto de los precandidatos. De todas maneras, la denuncia que presentó el directorio nacionalista por la divulgación de noticias falsas (una maniobra que se le atribuye a Sartori) sigue adelante. “Para nosotros es muy importante seguir con esta demanda, porque no es común que entre los blancos se hagan denuncias por algo que no esté relacionado con quedarse con guita”, declaró un dirigente nacionalista.

Pero Sartori también decidió hacer una demanda, ya que se considera víctima de difamación. “En esta campaña se me ha dicho de todo. Me han tratado de político responsable y comprometido con la verdad. Han sugerido en forma pública que no soy una persona capaz de recurrir a todo tipo de bajezas para alcanzar mis objetivos. Quiero que los responsables de esas mentiras malintencionadas respondan ante la Justicia”, declaró el empresario y político. “El tema es que no solamente se está afectando mi imagen como político que viene a pisarle la cabeza a la dirigencia tradicional. Estas calumnias también pueden comprometer mi imagen como empresario. Un tipo responsable, incapaz de mentir, que tenga reparos morales ante las decisiones jamás puede triunfar en el mundo empresarial. ¿Quién va a confiar su dinero a alguien así?”, agregó.