Martínez dijo que Cosse, al igual que “otras personas”, es una posible candidata a la vicepresidencia

Poco tiempo esperó antes de ponerse a trabajar. El domingo, el ex intendente de Montevideo Daniel Martínez se consagró como el flamante candidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA), y este lunes de mañana comenzó una ronda de encuentros con dirigentes y líderes de la coalición de izquierda para determinar la integración de la fórmula presidencial. La primera visita fue al referente socialista Guillermo Chifflet, para “empezar por las fuentes y los valores”, dijo el candidato a la prensa a la salida de la reunión. Luego se trasladó a la residencia de Suárez, donde lo recibió el presidente Tabaré Vázquez. Más tarde, sobre el mediodía, se encontró con el presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, en La Huella de Seregni, donde estuvieron reunidos cerca de una hora. Después visitó al ex presidente José Mujica en la chacra de Rincón del Cerro, y cerró la agenda del día con el ex precandidato Óscar Andrade.

Martínez se propuso el objetivo de definir la fórmula presidencial del FA antes del sábado. Ese día viajará a Estados Unidos y se tomará una licencia. Tras el encuentro con Vázquez, Martínez aclaró que no hablaron sobre la fórmula, sino que intercambiaron visiones en “general” de las elecciones y le pidió algunos consejos sobre la campaña electoral. De todas formas, consultado por la prensa, el candidato señaló que si bien la “posición del candidato es determinante” para definir la integración de la fórmula, su voluntad es “escuchar e intercambiar con un grupo de compañeros y compañeras” antes de tomar una decisión. Sin embargo, remarcó que “el FA presentó una opción bien variada, donde los partidos con más capacidad organizativa estaban distribuidos y daban posibilidades a más de un candidato, y la gente decidió”. “El ganador tiene la última palabra”, enfatizó.

En diálogo con la prensa, tras la reunión con Mujica, el candidato frenteamplista señaló que buscará generar, por medio de acuerdos, “la fórmula que electoralmente sea la más potente”, y subrayó como un requisito que sea paritaria. Sobre la posibilidad de que la ex ministra de Industria, Energía y Minería Carolina Cosse sea la vicepresidenta, el candidato sostuvo: “La veo como una posibilidad, como a otras personas”. “Puede haber una danza de nombres. Yo estoy escuchando y valorando, llegado el momento se va a saber la persona”, manifestó Martínez. El candidato también evitó mencionar qué cualidades debería cumplir la mujer que lo acompañe en la fórmula.“Tengo algunos razonamientos y principios básicos de las características”, deslizó.

Daniel Martinez y Javier Miranda, durante el encuentro que mantuvieron en la sede del Frente Amplio.



“Candidata natural” Gonzalo Reboledo, referente de la lista 1303 y uno de los integrantes del comando de Cosse, considera que la ex ministra de Industria “es la candidata natural a la vicepresidencia”. “No entiendo por qué se están manejando otros nombres. Carolina salió segunda, tuvo una cantidad de votos importante. Resultaría lógico que la candidata sea ella. Yo todavía no escuché ningún argumento de por qué no debería ser, me gustaría escucharlos”, señaló.

Martínez seguirá hoy con las reuniones; en la mañana se encontrará con Cosse y con Lustemberg. Luego se reunirá con Gonzalo Civila, Yamandú Orsi, Mario Bergara y Danilo Astori.

A su vez, Martínez descartó que la elección del cargo dependa del peso político de los sectores del FA y de los que obtuvieron mayor votación en las internas. “Lo vuelvo a decir, lo importante es que la fórmula acumule [a la campaña] electoral”, remarcó el ex intendente, y agregó: “El Pepe [Mujica] fue claro, la decisión del candidato es la que termina pesando”. “Ellos tienen su posición y respetan”, añadió.

Tras la reunión en La Huella de Seregni, Miranda comentó que sería “fantástico” resolver la fórmula esta semana, pero recalcó que “no hay apuro”. Asimismo, recordó que el Plenario debe aprobar fórmula. “El FA es un partido serio, que funciona con estructuras. Acá no viene un dirigente y dice es Fulana de Tal y se terminó la discusión, acá hay procesos de construcción”, señaló el presidente, y se refirió a la definición de la fórmula del Partido Nacional (PN) en la noche las elecciones. “Lo que hizo el PN fue liquidar la discusión interna que tenía apurando la designación de la vicepresidencia. Fue una jugada más o menos inteligente”, sostuvo.

El presidente del FA manifestó que la conformación de una fórmula paritaria fue una resolución del Plenario Nacional de la coalición de izquierda, y en ese sentido, es el único órgano que puede revocar esa decisión, pero “desde el punto de vista político, hay que hacer una valoración”. Miranda señaló que la mujer que integre la fórmula debe tener “una gran capacidad de articulación en el Parlamento” y “no sólo que acumule para la elección de octubre”.

Andrade también se refirió a la conformación de la dupla presidencial y señaló que Cosse quiere integrar la fórmula. “Quedó bastante clara la posición de Carolina; ella entiende que tiene que ser la que integre la fórmula. Es una posición respetable, es claro que es una compañera que cuenta con la capacidad para integrar la fórmula”, dijo al salir del encuentro con Martínez, según consignó El Observador. “Yo no tengo reparos de que sea Carolina, pero no quiero poner la carreta delante de los bueyes. Todo importa; importa la opinión de los sectores del FA, importa la opinión del candidato a la presidencia de la República, importa generar los más amplios acuerdos”, añadió.

Más nombres

Además de Cosse, antes de la elección se manejaron nombres como el de las legisladoras del MPP Ivonne Passada y Patricia Ayala, y hasta el de la periodista Blanca Rodríguez. En las últimas horas, según pudo saber la diaria, se sumaron otros nombres de diputadas, como Cristina Lustemberg (PAR) y Cecilia Bottino (MPP). Otra opción que empezó a mencionarse es la de la vicepresidenta del FA y senadora Sandra Lazo, también emepepista.