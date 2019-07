Novick ofreció a blancos y colorados realizar la Concertación dentro del Partido de la Gente

Luego de que el miércoles se confirmara definitivamente que el Partido de la Concertación no llegó a los 501 votos necesarios para presentarse en el resto del período electoral, el candidato presidencial del Partido de la Gente (PG), Edgardo Novick, invitó al Partido Nacional (PN) y al Partido Colorado (PC) a comparecer con su propio lema en las elecciones departamentales que se celebrarán en mayo de 2020 en Montevideo. “Nosotros ponemos a disposición el PG para que se haga esa concertación. Lo que la gente nos pide es que nos juntemos, porque es por el bien de los montevideanos”, sostuvo Novick en un comunicado publicado ayer.

La caída de la Concertación implica que blancos, colorados y el PG no cuenten con un lema neutro para presentarse juntos a las departamentales de Montevideo, lo que pondría en riesgo no sólo la posibilidad de ganar la intendencia, sino también la de mantener el gobierno de los municipios CH y E.

La invitación de Novick, sin embargo, no fue del todo bienvenida en filas nacionalistas. En el PN hay quienes consideran que Novick intenta aprovechar la ventaja para volver a postularse a la intendencia dentro de su partido, aunque esto fue desmentido por sus dirigentes. El diputado Pablo Iturralde prefirió no adelantar una postura, pero la consideró extemporánea: “Que se ponga a trabajar para sacar al Frente Amplio en octubre, y después que ganemos, el 1º de diciembre, nos ponemos a hablar. Ahora ese no es el tema”.

En tanto, el diputado colorado Ope Pasquet confesó que la posibilidad no le resulta “atractiva”. Según el legislador, el PG funciona de forma “unipersonal” y “si mañana el señor Novick decide irse, el partido se disuelve”. Además, dijo que no le parece bien que “partidos con la historia del PN o el PC trabajen de esa manera, pero es algo que habrá que conversar con los compañeros para ver qué opinan”.