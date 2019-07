Pasquet y Conrado Rodríguez encabezarán listas a diputados de Ciudadanos y Batllistas

Mientras los blancos ya tienen fórmula asegurada y el Frente Amplio titubea si llevar o no a la ex ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, como candidata a la vicepresidencia, la definición de quién acompañará al candidato Ernesto Talvi discurre con mayor tranquilidad.

El economista tiene la palabra, y si bien en Batllistas, el sector que lidera el ex presidente Julio María Sanguinetti, dejaron en claro que querían que fuera el ex presidente quien completara la fórmula, el propio Talvi dio a entender que no es su prioridad. Ayer, en una entrevista publicada por El Observador, el candidato dijo que Sanguinetti “no necesariamente” tiene que completar la fórmula. “Tenemos un gran consejero allí pero no necesariamente tiene por qué ser [el vicepresidente]”, dijo al respecto.

En Ciudadanos, el sector que lidera el economista, interpretan que el domingo se consiguieron muchas adhesiones de votantes no tan ligados al partido –muchos “frentistas desencantados”–, por lo que el nombre que lleve Talvi a la vicepresidencia deberá al menos no desagradarle a este nuevo electorado.

El otro problema es que Batllistas busca ser representado en la fórmula y evitar que otro integrante de Ciudadanos complete la dupla. “La experiencia de vicepresidentes del mismo sector nunca ha sido buena. Las fórmulas unisectoriales tienden a dejar secuelas”, dijo a la diaria el ex diputado Aníbal Gloodtdofsky, que recordó la magra votación del senador Pedro Bordaberry como candidato en octubre de 2014 (12,9%), tras elegir como compañero de fórmula al también senador y por entonces intendente de Salto Germán Coutinho. “Si la fórmula fuera integrada por ambos ambos sectores, sería un gesto de unidad”, agregó.

No obstante, más allá de estas interpretaciones, hay conciencia de que no se puede cometer el “otro error” de la campaña electoral de 2014: la forma en que se cuestionó a Bordaberry por haber elegido su compañero de campaña. “Lo que se resuelva está bien y así tiene que ser para seguir creciendo”, dijo el diputado Germán Cardoso, también de Batllistas. En tanto, el propio Coutinho (ahora en Uruguay Batllista, el sector del senador y ex precandidato José Amorín Batlle) dijo que “no hay que repetir errores”: “Quizás fue un error la fórmula, pero lo que [Talvi] decida hay que apoyarlo. El más grave error de la otra vez fue cómo se puso todo el mundo”, dijo el senador.

Listas y definiciones

Además de la definición de la fórmula presidencial, las elecciones de octubre dirimirán quiénes ingresarán al Parlamento, y en la votación de las internas del domingo había mucho en juego en el PC.

Si bien las listas al Senado suelen definirse con muchas más variables que los votos, queda claro que los actuales diputados Ope Pasquet y Adrián Peña parecen arrancar con ventaja: el primero fue la cara visible de la lista más votada en Montevideo, la 1600 (que respondía al actual secretario letrado de la Corte Electoral Felipe Schipani), y el titular de la segunda más votada en Montevideo, la 85600. Juntas acumularon más de 17.000 votos en Montevideo. Por su parte, Peña encabezó la lista 1600 de Canelones, que arañó los 7.500 votos en ese departamento.

En cuanto a los candidatos a diputados de Montevideo por el sector, Pasquet encabezará la lista y Schipani el segundo lugar. El tercer lugar saldrá de la lista 30600, que lideró Carlos Rystrom, pero como ese lugar le corresponde a una mujer por la ley de cuotas, esta agrupación deberá definir si coloca allí a una candidata a diputada o si Rystrom desciende al cuarto lugar. En ese caso, la lista 1600 podrá colocar su propia candidata.

En Batllistas la postulación del actual diputado y ex intendente de Rivera Tabaré Viera se da por descontada, y la lista a Diputados por Montevideo la encabezará el actual representante Conrado Rodríguez, que lideró la 20002000 en las internas, en alianza con el dirigente Guzmán Ifrán. Según lo acordado en el sector, el segundo lugar será para el dirigente Adrián Juri y el tercero lo deberá definir la lista de Gustavo Osta. Como ese lugar corresponde a una mujer, la agrupación de Osta tendrá la posibilidad de elegir además al suplente de la candidata a diputada.

En tanto, en Uruguay Batllista, el sector que impulsó la candidatura del senador José Amorín Batlle, las tres listas más votadas fueron las de Luis Chirico, Abel Duarte, y Raúl y Beatriz Batlle.