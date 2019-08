¿Cómo es ser un Kennedy en ultratumba?

Es lindo, porque somos muchos de la familia por acá, pero al mismo tiempo es estresante. Cuando uno organiza un cumpleaños familiar o un casamiento nunca sabe cuánta comida tiene que calcular, porque las chances de que sorpresivamente se muera uno de nosotros son muy altas.

¿O sea que existe una “maldición de los Kennedy”?

Bueno, visto desde el mundo terrenal es una maldición, pero desde nuestro punto de vista estamos muy contentos de que la familia se siga agrandando.

Me gustaría volver a una de sus respuestas anteriores, en la que menciona casamientos. No sabía que en el más allá la gente se casaba.

Sí, por supuesto. Yo personalmente no me casé muchas más veces porque disfruto mucho más estar con una mujer siendo infiel que siendo marido.

¿Averiguó algo sobre su asesinato estando aquí?

No, y la verdad es que no me importa, porque aquí la paso de maravilla. ¡Si me encuentro con el que armó el plan para matarme le tengo que hacer un regalo! [Risas].