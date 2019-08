Alberto Fernández aseguró que Argentina “no tiene ninguna posibilidad de caer en default” si es electo presidente

Durante el seminario “Democracia y desarrollo” que se realizó este jueves en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires organizado por el Grupo Clarín, el candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que en caso de ser elegido presidente en las elecciones que se realizarán el 27 de octubre Argentina “no tiene ninguna posibilidad de caer en default”.

Entrevistado por tres periodistas del diario Clarín y hablando sobre cuestiones económicas y financieras, Fernández buscó dejar en claro que si gana las elecciones el default –esto es la cesación de pagos– no tiene ninguna chance de ocurrir, y consideró imprescindible entablar contactos con el Fondo Monetario Internacional para buscar posibles alternativas. “Es cuestión de sentarse a negociar”, declaró el candidato peronista, que luego de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias realizadas el 11 de agosto quedó más que bien perfilado para ser el próximo presidente argentino.

Fernández reconoció que “es muy difícil bajar la inflación”, y afirmó que en caso de ganar las elecciones “partiremos de un escenario muy complicado”, pero a la vez aclaró que “lo último que haría sería copiar alguna de las medidas de Guillermo Moreno, que le hizo un enorme daño a la economía argentina”. “Es muy difícil de bajar [la inflación], pero es parte del desafío que tenemos. Si yo logro al cuarto año de mandato terminar con una inflación de un dígito sería el tipo más feliz del mundo, pero partimos de un muy mal escenario”, indicó.

Como respuesta a la crisis, el abogado peronista propuso la conformación de un “enorme acuerdo” que permita “parar la pelota”, en el que “participen empresarios, el Estado, sindicatos y donde cada uno haga su aporte y respete ese acuerdo durante un tiempo que no sea muy extenso”. El candidato, según consignó Página12, adelantó que la propuesta ya está encaminada porque “este presente lo padecen todos”. “Lo tengo hablado con los sindicatos y lo he hablado con los empresarios que me vinieron a ver”, anunció. Ante otra consulta de los periodistas de Clarín, Fernández dijo que en un eventual gobierno comandado por el Frente de Todos “no vamos a manipular el Indec [Instituto Nacional de Estadística y Censos], que es el termómetro de la economía”, y ratificó que seguirá “funcionando como funciona, con independencia”.

Al hablar de la grieta, el candidato afirmó que “deberían avergonzarnos” situaciones como “poner figuras de los periodistas para que los escupan”, así como las agresiones que recibieron los dirigentes kirchneristas Agustín Rossi y Axel Kicillof en el pasado, y sostuvo que “eso no puede volver a pasar entre nosotros”.

Por otra parte Fernández pidió “sacarle el contenido dramático” a la percepción de que haya un cambio de gobierno después de los resultados electorales de octubre. “Hay que entender que estamos caminando para adelante. Una de las cosas que tenemos que trabajar entre todos es terminar con esta idea de que las transiciones son difíciles y complejas; son parte de la democracia y cada uno tiene que asumir en el rol que le toca”, afirmó el postulante.

“Necesitamos transitar eso sin sensación de riesgo”, ratificó Fernández. En esa línea se refirió a las recientes conversaciones que mantuvo con el presidente del país, Mauricio Macri, en medio de la brutal corrida del dólar. “Todos están muy preocupados por si hablamos o no, pero que hablemos en un momento de transición es lo razonable”, destacó.