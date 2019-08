Apuntes de campaña del 26 de agosto: Cuestiones de sensibilidad

(Hoy es 26 de agosto. Faltan 62 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

El fin de semana transcurrió en el inesperado clima de bajo perfil que se ha instalado, en la campaña electoral de los candidatos con mayor intención de voto en las encuestas, desde que el presidente Tabaré Vázquez informó sobre su estado de salud, el martes 20. Por un lado, el nacionalista Luis Lacalle Pou, que asistió ayer al tradicional acto patriótico en Florida, expresó su desacuerdo con la protesta a los gritos contra la nueva planta de UPM en la que participó el verde animalista Gustavo Salle. Por otro, el frenteamplista Daniel Martínez planteó una versión sumamente contemporizadora del tradicional relato oficialista sobre la existencia de “dos modelos de país”.

Martínez sostuvo que no cree que la crisis económica y social del país desde mediados del siglo XX se haya debido a que hubiera personas con intenciones de “hacerle mal a la República”, sino a que hubo quienes “no entendieron para dónde iba el mundo”. A su vez, afirmó, quienes defienden hoy un “modelo conservador” tampoco son “mala gente”, y que lo que ocurre es que carecen de “sensibilidad para entender lo que pasa en el mundo” y la situación de los sectores populares, mientras que los frenteamplistas buscan “tener la sensibilidad de entender a todos y a todas”.

Una versión distinta pero no menos llamativa de lo que se juega en las elecciones de este año fue la que aportó ayer, en las actividades oficialistas por el Día de Comité de Base, el ex vicepresidente Raúl Sendic, quien opinó que “no tiene nada de malo” que unos defiendan a “la oligarquía” y otros “al pueblo”, y que lo importante es que el pueblo no vote por la oligarquía.

En zonas menos apacibles de la actividad político-electoral, el partido Cabildo Abierto (CA) reaccionó contra dos nuevas denuncias sobre la presencia en sus filas de ultraderechistas. Por una parte, el diario El Observador había informado que Germán Dorrego, dirigente intermedio y convencional de CA, estuvo vinculado con movimientos neonazis, y el partido que postula a Guido Manini afirmó ayer que Dorrego fue candidato hace cinco años de una lista frenteamplista, en el lugar 57, sin que en ese momento nadie señalara sus antecedentes (es, sin duda, una manera curiosa de manejar la situación, dado lo que se dice del mal de muchos). Por otra parte, ex presos políticos señalaron que Antonio Romanelli, actual asesor de Manini Ríos sobre seguridad, fue un guardia despiadado en el Penal de Libertad. A esto el candidato respondió que las denuncias “no tienen fundamento”, que aparecen ahora porque Romanelli está vinculado con CA, y que no cree “que haya nada veraz” en lo que se dice.

Ya que hablamos de CA, cabe indicar que Daniel García Pintos, ex legislador colorado y hoy seguidor de Manini Ríos, expresó en Facebook su apoyo a la propuesta de formar grupos de vigilancia integrados por policías y militares retirados, incluida en el programa de ese partido. García Pintos lo hizo a las 23.36 del sábado, en plena Noche de la Nostalgia.

En la edición del viernes de esta columna hubo dos errores, que no estaban en las notas a las que se hacía referencia: el primero fue identificar como nuevoespacista a Óscar de los Santos, que integra Alianza Progresista. El segundo fue afirmar que Martín Lema había llamado la atención sobre problemas en el hospital de Treinta y Tres "hace meses", cuando en realidad lo hizo el mes pasado. Pedimos las disculpas correspondientes.

Hasta mañana.