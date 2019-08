Bolsonaro insinuó que ONG y gobernadores opositores estarían detrás de incendios en la Amazonia

El presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, le restó importancia a los incendios que se registran desde hace varias semanas en la región de la Amazonia y este miércoles, durante un contacto con los medios de prensa, insinuó que los siniestros bien pueden ser causados por algunas ONG, con la connivencia de los gobernadores de los estados más afectados por esta catástrofe ambiental. Si bien los datos acerca de las inmensas áreas quemadas obtenidos mediante tomas satelitales tanto por la NASA estadounidense como por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués), el mandatario deslindó responsabilidades en el tema y apuntó hacia agentes externos, como las ONG.

A la salida de la residencia presidencial, el Palacio de la Alvorada de Brasilia, Bolsonaro no presentó ninguna evidencia acerca de sus acusaciones. Cuando se le preguntó si tenía pruebas que sustentaran sus afirmaciones, dijo que en estos casos no hay nada escrito. “No es así como se hacen estas cosas”, dijo el presidente.

Además, sostuvo que los gobernadores de varios estados cuyos líderes se oponen a su gestión están actuando en “connivencia” respecto de los incendios. “No quiero citar nombres, pero hay gente que está actuando en connivencia con lo que está pasando y le echa la culpa al gobierno federal. Hay estados que no quiero citar, en la región norte, en los que el gobernador no movió ni siquiera una pala para ayudar a combatir en incendio. Les gusta lo que está pasando”, afirmó Bolsonaro.

De todas maneras, el presidente informó que el gobierno está estudiando desde el martes de qué manera puede ayudar para combatir los incendios. Al respecto, dijo que ya hubo reuniones con representantes de los ministerios de Defensa, Medio Ambiente y Justicia y Seguridad Pública. “Existe un crimen”, señaló Bolsonaro. “Entonces tenemos que hacer lo posible para que no aumente, pero nosotros les retiramos el dinero a las ONG, eso no corre más. Entonces a esta gente que ahora le falta plata. Entonces puede pasar, no lo estoy afirmando, que haya una acción criminal por parte de esta gente para llamar la atención contra mi persona y contra el gobierno de Brasil”, sentenció el mandatario, cuyas afirmaciones generaron agrias reacciones de dirigentes políticos de la oposición y en las redes sociales.

Uno de los más exaltados fue el diputado Orlando Silva, del Partido Comunista de Brasil, que en su cuenta de Twitter escribió: “La idiotez no tiene límites. El tipo se pasa décadas incentivando todo tipo de barbaridades, asume el gobierno y dice que va a autorizar una nueva Serra Pelada en la Amazonia, que va a terminar con las demarcaciones de las tierras indígenas, y todavía culpa a otros por las consecuencias. ¡Es repugnante!”, dijo.

Mientras tanto Marcelo Freixo, diputado del izquierdista Partido Socialismo y Libertad, tuiteó: “Bolsonaro es un cínico. Pero no basta con atribuir al cinismo la declaración de que las ONG están incendiando la Amazonia. El objetivo del presidente es descalificar y criminalizar a las entidades y movimientos de preservación ambiental. Incendios abriendo camino a la barbarie”.

Desde hace al menos dos semanas, abundantes zonas boscosas arden en los estados del norte de Brasil. Los incendios ya alcanzaron los estados de Acre, Rondônia, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, incluyendo áreas de la Amazonia y del Pantanal. Los siniestros forestales, según informaron medios brasileños, ya alcanzaron a la triple frontera entre Brasil, Bolivia y Paraguay, consumiendo a su paso más de 20.000 hectáreas de vegetación. Según datos publicados por el INPE, el número de focos de incendios forestales aumentó 82% entre enero y agosto de este año, en comparación con el mismo período del año pasado.

Según consignó la revista Fórum, entre el 1º y el 18 de agosto se registraron 71.497 focos de incendios, contra los 39.194 registrados en el mismo período de 2018. La última gran serie de incendios se produjo en 2016, con 66.622 focos en las fechas marcadas. La indignación provocada por la poca importancia que el gobierno federal le ha dado al tema generó que los usuarios de Twitter llevaran el término “Es la Amazonia” a ser el más empleado en la red social el lunes.