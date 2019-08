Perspectiva asistencial . El objetivo de la complementación en el SNIS es lograr la equidad con mayor eficacia y eficiencia en las prestaciones asistenciales, y con ello satisfacer a usuarios, trabajadores, y prestadores públicos y privados. Si al intentar complementar, los objetivos asistenciales no se cumplen, entonces no sería necesaria la complementación en ese caso. En esta perspectiva estratégica debe estar incluido el cambio del modelo de atención y se debe tener como brújula dicho modelo para que los cambios propuestos estén alineados con dicho objetivo.

Perspectiva de los funcionarios. Aquí debemos analizar cuatro aspectos: a) La carga laboral de los funcionarios no médicos, dado el aumento de la población a asistir. Hay que buscar dotaciones equilibradas a la carga de trabajo. b) Las diferencias salariales entre médicos del subsector público y el privado y entre funcionarios se agudizan en estas situaciones, la sensación de inequidad aumenta y desmotiva al personal. Si existen estímulos económicos, deben ser para los equipos y no para un solo tipo de profesional. c) Trabajadores con culturas organizacionales diferentes: pertenecer a instituciones diferentes trae formas de trabajo y disciplinas distintas; esto genera tensiones en el momento de la convivencia. Es un elemento más a tener en cuenta y debemos tener estrategias para poder amortiguarlo. d) Los aspectos culturales de la población a asistir enfrenta a los trabajadores a nuevas realidades asistenciales y culturales, muchas veces no conocidas o conocidas superficialmente, que los descolocan en su labor asistencial.