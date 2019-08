Daniel Martínez sobre Argentina: “La gente votó contra un modelo económico”

“No me alegro de que al pueblo argentino le esté yendo mal”, dijo este martes el candidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, en una rueda de prensa. “Claramente la gente votó contra un modelo económico fracasado”, aseguró, sobre los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo en Argentina.

“La situación argentina hoy es igual a la de Uruguay en 2002”, agregó Martínez. Consultado acerca de los problemas que tuvo el Frente Amplio con el kirchnerismo, en particular por los cortes de puentes, declaró: “lo que espero es que no se reedite esa situación de ninguna forma”.

Martínez relató que, cuando el candidato Alberto Fernández visitó Uruguay en mayo de este año, acordaron que si ambos llegaban a la presidencia buscarían “colaborar, construir, meter proyectos para adelante”, que “fue lo que el Mercosur teóricamente en algún momento buscó”.

El frenteamplista también se refirió a las declaraciones del candidato del Partido Colorado (PC), Ernesto Talvi, que dijo que “sería bueno” que vuelva a ganar el FA, para que “tengan que arreglar el lío que van a dejar”. Para Martínez estas declaraciones fueron en el marco de la campaña, pero aseguró que no cree “que sea bueno dar manija para crear [la idea] de que en Uruguay es todo un desastre”, cuando hay una “incertidumbre notoria en la región”, porque “Brasil está con problemas descomunales” y en Argentina se dispararon el dólar y el riesgo país.

Por otra parte, el candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, sostuvo en una recorrida por Artigas que no festeja elecciones de otros países y recordó que cuando ganó Macri mejoraron las relaciones entre los países. No obstante, tomó distancia del presidente argentino y sostuvo que su proyecto no es similar al del mandatario.