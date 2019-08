España: los socialistas volvieron a rechazar una propuesta de Podemos para conformar un gobierno de coalición

Mediante un comunicado, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), actualmente la fuerza política más importante de España, rechazó este martes la propuesta hecha por Unidas Podemos (UP) para la conformación de un gobierno de coalición.

En el texto publicado por el PSOE se calificó el planteo del partido que lidera Pablo Iglesias de “inviable”, pero a la vez se invitó a UP a encontrar fórmulas que faciliten un gobierno y un programa progresistas, según consignó el portal Público.

El PSOE justifica su negativa en el aumento de la desconfianza entre los dos partidos que provocó la frustrada negociación de julio, unido a la reticencia de los socialistas de acceder a conformar un gabinete que permita “la existencia real de dos gobiernos dentro del Consejo de Ministros”. Un tercer motivo aducido por los liderados por Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno en funciones, son “las importantes diferencias” que los dos partidos mantienen en cuestiones de Estado “como es la crisis de convivencia en Cataluña”.

Varios dirigentes de Podemos lamentaron públicamente la respuesta negativa del PSOE a su documento de propuesta programática que ofrecía cuatro alternativas para un gobierno de coalición, y se preguntan si los socialistas ya han decidido ir a una repetición electoral. En ese sentido, en un mensaje en su cuenta de Twitter, la secretaria de Políticas contra la Corrupción y vicepresidenta primera del Congreso, Gloria Elizo, dijo que si la decisión del PSOE es ir a elecciones, debe decirlo “abiertamente”, y en caso de que no sea así, deben ponerse “a currar”.

Por su parte, Pablo Iglesias respondió a la negativa de los socialistas esgrimiendo todos los pactos de gobierno que los socialistas y Unidas Podemos alcanzaron en gobiernos autónomos como La Rioja, Valencia y Canarias y ayuntamientos como el de Barcelona. “Cuando los ciudadanos no dan a un partido la mayoría absoluta están pidiendo que se pongan de acuerdo. No pueden pretender asumir el poder y no compartir las responsabilidades”, dijo Iglesias sobre la estrategia del PSOE de tratar de gobernar en solitario con acuerdos puntuales.

“Nadie entendería que Pedro Sánchez llevara a España a nuevas elecciones por tratar de aglutinar el poder”, explicó el líder de Podemos. Su formación rechaza una repetición electoral, que sería la cuarta en cuatro años. “Pedro Sánchez se equivocaría por escuchar a quien le muestra encuestas estupendas”, dijo Iglesias acerca de los sondeos que manejan los socialistas en los que se augura una nueva victoria para el partido del presidente en funciones, según informó El País de Madrid.