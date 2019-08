España ofrece sus puertos para el barco Open Arms

El gobierno de Pedro Sánchez ofreció los puertos de España al barco Open Arms, que desde hace dos semanas tiene a bordo a 107 migrantes rescatados mientras intentaban cruzar el Mediterráneo. La embarcación está en la isla de Lampedusa, en territorio de Italia, pero las autoridades de ese país no le permiten atracar.

Durante el fin de semana el gobierno español propuso que la embarcación se dirigiera al puerto de Algeciras, en Andalucía, pero las autoridades del barco aseguran que los migrantes a bordo están en una situación de emergencia y no soportarán un viaje de seis días. Sin embargo, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, asegura que la inspección que hicieron médicos italianos reveló que no había ninguna emergencia a bordo y acusó a la organización civil que gestiona la embarcación de estar mintiendo. “Nos dicen que dejemos salir del barco a los enfermos, y resulta que no están enfermos; nos dicen que dejemos salir a los menores, y resulta que no son menores; revisamos la emergencia médica y no hay emergencia”, afirmó en su cuenta de Facebook.