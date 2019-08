Fuerte caída del peso argentino luego de la estrepitosa derrota del oficialismo en las PASO

“El gobierno nunca convocó a nadie. No sé qué convocará ahora”, dijo el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, este lunes luego de reunirse con su compañera de fórmula, Cristina Fernández, y el candidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, los tres grandes ganadores de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) celebradas el domingo en Argentina, en las que el bloque opositor consiguió una aplastante victoria sobre el oficialismo.

Las reacciones políticas luego de conocidos los resultados de los comicios fueron muchas, pero también se esperaba con ansiedad la respuesta de los mercados financieros, y en ese sentido el peso argentino registró una fuerte devaluación, que casi llegó a 23% al tiempo que el riesgo país alcanzó 1.500 puntos. Al final de la jornada, un dólar estadounidense se vendía a 57,30 pesos argentinos.

Interrogado por este tema luego de reunirse con sus compañeros de partido, Alberto Fernández fue contundente: “No sé, preguntale al gobierno”, dijo el dirigente, quien seguramente se convierta en el próximo presidente argentino luego de las elecciones que se realizarán el 27 de octubre.

“Esto es lo que pasa cuando el gobierno no dice la verdad durante tanto tiempo. El gobierno nunca convocó a nadie, no llamó en todos esto años ni creo que lo haga. El único que me llamó fue [el ministro del Interior] Rogelio Frigerio”, dijo Fernández, según informó Página 12.

Pero contrariando a Fernández, el presidente argentino Mauricio Macri brindó en la tarde del lunes una conferencia de prensa en la que se lamentó por el revés electoral sufrido por su fuerza política y al mismo tiempo culpó a sus rivales por la devaluación del peso. “Si se confirmase que el kircherismo gana la elección el problema va a estar”, dijo, refiriéndose a la devaluación del peso y el precio del dólar. Y agregó: “Esto es solo una muestra de lo que puede pasar [...] Es tremendo lo que puede pasar”, dijo el mandatario, quien compareció ante los medios junto a su compañero de fórmula, el peronista Miguel Ángel Pichetto. Respecto de su derrota electoral afirmó: “No podemos volver al pasado, el mundo ve esto como el fin de la Argentina”.

Si bien en un breve momento de su alocución se mostró esperanzado –“Vamos a revertir la elección de ayer”, llegó a decir–, durante la mayor parte de la conferencia el presidente apareció resignado ante una derrota en octubre a la que parece considerar segura, enojado con los argentinos por el resultado de las urnas y exigente con la fórmula opositora: “Tenemos que entender que el problema mayor es que la alternativa kirchnerista no tiene credibilidad y confianza en el mundo. Eso es algo que debería hacer una autocrítica el kirchnerismo y resolverlo”, aseguró.

En uno de los pocos pasajes de autocrítica, Macri reconoció: “Los votos que no nos acompañaron representan bronca acumulada del proceso duro económico que tuvimos que recorrer”, que atribuyó a “la herencia que recibimos, que era muy difícil”.

Ante la pregunta de un periodista, Macri aseguró que no hará cambios en su gabinete. “Esos cambios se hacen cuando uno pasa una elección y comienza un nuevo período y no faltando tan pocas semanas e improvisadamente”, consideró el presidente, quien finalizó su contacto con los medios diciendo: “Me comprometo desde mi tarea como presidente a garantizar la convivencia. Y los que tienen visibilidad, tienen más responsabilidad de mostrar esta actitud para no generar más daños para la economía”.

Más allá del pequeño esbozo de optimismo mostrado por Macri y también por Pichetto, todos los actores políticos argentinos tienen claro que el período del macrismo al frente del Ejecutivo argentino se está acercando a su fin.

Al respecto es esclarecedor el resumen de la situación que hizo en su cuenta de Twitter el analista político Jorge Asís. “‘Esta historia no está cerrada’ confirma Pichetto con esperanzas, mientras El Ángel Exterminador [mote con el que el analista suele calificar a Macri] recrimina a la sociedad por no haberlos votado. Disiento. Al macrismo hoy le quedan dos opciones. NICHO o TIERRA”, tuiteó Asís.