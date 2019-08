La estrategia de campaña de Juan Sartori para las elecciones internas generó duros enfrentamientos con el resto de los precandidatos del Partido Nacional. Pero el empresario y político anunció que su campaña para las elecciones legislativas de octubre tendrá un enfoque diferente. “Vamos a recurrir a un método completamente innovador, de última generación, que yo no conocía y me acaban de presentar. Se trata de difundir noticias verdaderas que dejan bien parados a los candidatos de nuestro partido”, explicó. Sartori reconoció que se trata de una estrategia “totalmente desconocida”, para él, aunque opinó que “no podemos presentarnos ante los electores como renovadores si no aceptamos nosotros mismos la innovación, por más que, como en este caso, parezca algo completamente ridículo”. “No debemos tenerle miedo a lo desconocido”.

Sartori relató que para concretar este cambio tuvo que tomar algunas decisiones difíciles, por ejemplo, “despedir a 80% de mis asesores de campaña, porque no tenían ni la más mínima idea de lo que era una noticia verdadera”. De todas maneras, explicó que “esto me va a permitir ahorrar una buena cantidad de dinero, porque, según me explicaron, las noticias verdaderas no tendrían que escribirlas los miembros de mi equipo, sino que las escriben unas personas llamadas ‘periodistas’, y nosotros simplemente tenemos que replicarlas en internet”.