Lula pidió a sus abogados que no soliciten a la Justicia un régimen de prisión semiabierto

Según informaron sus representantes legales, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que sólo se irá para su casa después de una eventual absolución o anulación de la sentencia. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) pidió expresamente a sus abogados que no le pidan a la Justicia el cambio de su régimen de prisión, que es actualmente cerrado, a uno abierto o semiabierto, informó la revista Fórum.

Según la Procuraduría General de la República, el ex presidente ya tiene derecho a un cambio en las condiciones de su régimen penitenciario por haber cumplido un sexto de su pena. Pero para que eso ocurra en la práctica, los abogados de Lula deben formalizar el pedido del beneficio a la Cámara Federal de la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná, responsable por la ejecución de la pena. Hasta ahora, la defensa del ex mandatario no pidió ningún beneficio en este sentido.

De todas maneras, muchos dirigentes de la cúpula del PT quieren que Lula se acoja a este posible pedido para salir de la cárcel, así sea con la tobillera electrónica, requisito previsto por la Justicia para ese tipo de excarcelaciones. De acuerdo a la postura de estos integrantes del PT, la población en general es consciente de la inocencia de Lula y de que su puesta en libertad es necesaria para que gane fuerza la oposición al gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

No obstante, la posición de Lula es otra. En todo momento se ha mostrado inflexible ante la posibilidad de tener que usar una tobillera electrónica en caso de pasar a un régimen carcelario semiabierto. Según el ex presidente, usar una tobillera sería humillante y constituiría un gran daño para su imagen pública. “El ex presidente quiere salir de la cárcel con el reconocimiento de que no cometió ningún crimen y de que su condena fue impuesta en el marco de un proceso judicial injusto. Por el momento él no está enfocado en el abatimiento de su pena o en un cambio de régimen, más allá de que tenga plena conciencia de todos sus derechos”, afirmó Cristiano Zanin, el principal referente del equipo legal de Lula. Zanin agregó: “La posición de Lula en este momento es esa, que es compatible con todas las pruebas de inocencia que presentamos, además de las recientes revelaciones en la prensa sobre el comportamiento del juez y los fiscales durante el proceso”.

Gobierno alemán bloquea fondos para la Amazonia; Bolsonaro dice que Brasil no necesita ese dinero

Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar ayer en Brasilia, Bolsonaro aseguró que no necesita los recursos de Alemania para preservar la Amazonia, en referencia a la decisión adoptada por el gobierno germano de bloquear los fondos destinados para ese propósito a raíz del acelerado aumento de la deforestación en esa área geográfica. “Pueden hacer un buen uso de ese dinero. Brasil no lo necesita”, declaró el mandatario ultraderechista, según consignó Folha de São Paulo. Bolsonaro, que desde que asumió el poder se mostró favorable a un menor contralor de las normas del cuidado del medioambiente, afirmó que algunos países extranjeros pretenden adueñarse de Brasil. “¿Usted cree que los grandes países están interesados en la imagen de Brasil o en apoderarse de Brasil?”, se preguntó el mandatario.

El Ministerio de Medio Ambiente alemán tiene previsto bloquear un total de 35 millones de euros del fondo destinado a la protección de la Amazonia brasileña, de acuerdo con el anuncio que hizo el sábado la ministra de Medio Ambiente de Alemania, Svenja Schulze, al diario Tagesspiegel. “La política del gobierno brasileño en la Amazonia plantea dudas en cuanto a la continuación de una reducción sostenida de la tasa de deforestación”, declaró la jerarca.

De acuerdo con las últimas estimaciones divulgadas por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales la semana pasada, la deforestación en la Amazonia brasileña alcanzó los 2.254,8 kilómetros cuadrados en julio, un volumen 278% superior a la del mismo período del año anterior. El corte anunciado por Alemania, sin embargo, no afecta al Fondo Amazonia, dedicado a la protección ambiental y del que Alemania y Noruega son los principales patrocinadores. Creado en 2008, el fondo está destinado a mejorar la gestión de zonas protegidas, así como el control y la fiscalización del medioambiente, la promoción de actividades económicas sustentables y la ayuda a la recuperación de áreas degradadas, entre otros fines, según informó la cadena alemana Deustche Welle.