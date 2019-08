María Julia Muñoz dijo que hay acuerdo entre los partidos para crear el Ministerio de Cultura

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo que hay acuerdo entre todos los partidos para dividir al actual Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en dos carteras diferentes. “Es un proyecto que fue trabajado por todos los partidos con representación parlamentaria. Hubo representantes del Partido Nacional (PN), del Partido Colorado (PC), del Frente Amplio (FA), y del Partido Independiente (PI) participó [el candidato a la presidencia] Pablo Mieres”, declaró a Radio Uruguay.

Sobre el proyecto que pretende la creación de un Ministerio de Cultura y Derechos Culturales, dijo que aspira a que la cartera tenga “estructuras más estables”. “Hay que darle a la cultura otra posibilidad de desarrollo de carrera para sus propios funcionarios, y también tener en cuenta el desarrollo de las disciplinas y los derechos culturales, que es una innovación importante que tiene esta ley”. Aseguró que mediante el proyecto denominado “de Cultura y Derechos Culturales” queda consagrado “el acceso a la cultura y a internet”.

El domingo, el asesor del candidato Luis Lacalle Pou (PN), Pablo da Silveira, dijo a la diaria que su partido no está de acuerdo con el cambio, porque el MEC es “relativamente chico, y no hay razones para pensar que no se puedan manejar los dos temas simultáneamente”. “No es que sea malo ni bueno, pero no es una prioridad para nosotros”, aseguró.