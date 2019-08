Para el Partido Nacional no es una prioridad crear un Ministerio de Cultura

Pablo da Silveira, futuro ministro de Educación y Cultura si resulta ganador el Partido Nacional (PN) en las elecciones, dijo a la diaria que no es una de las prioridades de su partido crear un Ministerio de Cultura y Derechos Culturales, como propone ahora el Poder Ejecutivo por medio de un proyecto de ley que envió al Parlamento la semana pasada.

El proyecto de ley, denominado “de Cultura y Derechos Culturales”, consta de 29 artículos y dice que la cartera comenzará a funcionar a partir de febrero de 2021, cuando comience a regir el próximo presupuesto. En su articulado, se sostiene que se busca como objetivo la “promoción, ejercicio y protección de los derechos humanos culturales reconocidos por la Constitución nacional y los convenios internacionales reconocidos por Uruguay”.

Da Silveira dijo, en cambio, que si es necesario modificar un ministerio para crear el de Medio Ambiente, será el de Vivienda, “porque ahí tenemos una emergencia”. “Hay temas sumamente graves, como la contaminación del agua. La actual Dirección Nacional de Medio Ambiente [Dinama] puede tomar decisiones de más jerarquía, con más agilidad y menos burocracia” si tiene rango ministerial, argumentó.

Sobre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), dijo que es “relativamente chico, y no hay razones para pensar que no se puedan manejar los dos temas simultáneamente”. “No es que sea malo ni bueno, pero no es una prioridad para nosotros”, acotó.

De paso, cuestionó que el Instituto Nacional de Rehabilitación pase del Ministerio del Interior al MEC. “El MEC no tiene ninguna capacidad ni conocimiento o competencia técnica para manejar ese tema. Es verdad que hay un componente educativo en la rehabilitación, pero también hay un componente sanitario. Entonces ¿por qué no se lo pasan a Salud Pública?”, ironizó.