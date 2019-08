Oposición paraguaya presentará pedido de juicio político al presidente y vicepresidente por el acta de Itaipú

El Partido Patria Querida (PPQ) presentó ayer ante la Cámara de Diputados el pedido de juicio político contra el vicepresidente Hugo Velázquez. Este proceso se impulsa debido a su presunta influencia en la modificación del acta entreguista de Itaipú, que generó un gran revuelo político en Paraguay, aunque quedó sin efecto por iniciativa del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, que contó con la anuencia del mandatario brasileño Jair Bolsonaro.

Según informó el diario asunceño ABC, legisladores del PPQ remitieron al titular de la cámara baja, el diputado colorado Pedro Alliana, el documento por el cual solicitan el juicio político a Velázquez. En ese pedido queda exento el presidente Abdo Benítez. Paralelamente, la bancada del también opositor Partido Liberal Radical Auténtico presentará hoy un pedido de juicio político a Velázquez que incluirá al jefe de Estado y al ministro de Hacienda, Benigno López, según afirmó el diputado Jorge Ávalos Mariño.

De todas maneras, pese a los pedidos de la oposición, los juicios políticos no saldrán adelante. Ayer el diputado Alliana reafirmó que Honor Colorado –sector del partido de gobierno afín al ex presidente Horacio Cartes– no considera llevar adelante el juicio político a Abdo Benítez ni a Velázquez. Para el movimiento liderado por Cartes, las principales cabezas del Ejecutivo no incurrieron “en ningún daño a la patria”. Así lo afirmó el legislador colorado tras salir de una reunión con Abdo Benítez ayer en el Palacio de López, sede del gobierno paraguayo. “No ha ocurrido ningún daño y no amerita continuar con el juicio político, pero si algunos partidos están apurados y quieren ir por el lado mediático, entonces que lo presenten ellos. No les quiero asegurar, pero van a tener el rechazo del proyecto”, expresó Alliana, citado por el diario Última Hora.