¿Es cierto que usted se le apareció a Nicolás Maduro en forma de pajarito?

No, es una ridiculez. Si pudiera volver a la Tierra no lo haría como un pajarito, obviamente. Y la verdad es que tampoco me le aparecería a Nicolás Maduro, porque está un poco loco y temo que me haga algo.

¿Y qué hay de las versiones según las cuales Estados Unidos le había provocado cáncer?

La verdad es que no lo sé, tendría que preguntárselo a Barack Obama cuando venga por aquí. Supongo que no me mentirá, porque en ese momento no vamos a tener motivos para pelearnos.

¿Cómo es el reino de Ultratumba?

Aquí es todo espiritual, los bienes materiales prácticamente no existen. Es como estar en Venezuela hoy en día: las cosas materiales, como la comida, las medicinas o el dinero desaparecieron. La gente casi que sólo tiene su alma, porque sus cuerpos también están desapareciendo.

¿Y qué es lo que menos le gusta de allí?

Que no dejan pasar muchas cosas cuando uno llega. Me requisaron la constitución bolivariana en la aduana, y ahora cuando hablo me siento como desnudo.