Apuntes de campaña del 25 de setiembre: Sociedades, imputaciones e incertidumbres

(Hoy es 25 de setiembre. Faltan 32 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria. Luego de que Ernesto Talvi sostuvo que Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou “prohibieron” que él participara en el debate que ambos mantendrán el 1º de octubre, el candidato del Partido Nacional reiteró que está interesado en confrontar públicamente sus posiciones con las del Frente Amplio (FA), al que se propone “sacar del gobierno”, pero no con las del Partido Colorado (PC), del que prevé ser “socio” en una coalición a partir del año que viene. Agregó que él ya le había comunicado esto a Talvi, y no hay por qué dudar de que lo hizo, pero da la impresión de que no convenció al colorado.

Otro que no logró convencer, en este caso al fiscal Rodrigo Morosoli, fue Guido Manini Ríos. El candidato de Cabildo Abierto asegura que, cuando era comandante en jefe del Ejército, cumplió adecuadamente con sus responsabilidades al enterarse de que José Gavazzo había reconocido, ante un Tribunal de Honor de esa fuerza, haber arrojado al río Negro el cadáver de un detenido. Indican otra cosa los demás testimonios recabados por Morosoli, incluyendo el de los integrantes de aquel tribunal, y el fiscal se propone imputar a Manini por omitir la denuncia de delitos. Esto no le impedirá ser candidato.

Tampoco tiene impedimento alguno el diputado Fernando Amado, una vez que se fue del PC, para ser candidato en alianza con el FA, pero la Corte Electoral considera que debe abstenerse de invocar a José Batlle y Ordóñez en su publicidad electoral.

Las encuestas no son pronósticos, y cuando los encargados de realizarlas expresan qué resultados electorales consideran probables, por lo general se cuidan de no quedar demasiado expuestos. El director de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnábar, afirmó ayer que “el escenario político actual es favorable” a que el FA pierda el gobierno nacional (entre otras cosas, porque la autoidentificación ideológica de la ciudadanía se ha desplazado hacia la derecha), pero acotó que no puede descartarse por completo que lo retenga. Por lo tanto, todos se quedaron con alguna esperanza y alguna incertidumbre. Ante tal perspectiva, se comprende mejor que, si bien el empresario Juan Carlos López Mena había dicho hace algunas semanas que el FA “tendría que perder” y que Lacalle Pou “es una esperanza” para Uruguay, ayer haya sostenido que los gobiernos frenteamplistas han realizado “un excelente trabajo”.

A todo esto, y pese a que el futuro de la educación pública es uno de los temas que los candidatos dicen considerar cruciales, el debate al respecto que organizó ayer la Federación Uruguaya de Magisterio, con representantes de seis partidos, no se caracterizó por la abundancia de intercambios sobre contenidos o pedagogía, sino que estuvo dominado por la confrontación de posiciones acerca de la representación de los docentes en los consejos directivos, las ocupaciones gremiales de centros de enseñanza, la conveniencia del cogobierno y el papel que le corresponde al Ministerio de Educación y Cultura.

Hasta mañana.