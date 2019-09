Luis Lacalle Pou dijo que su debate es con Daniel Martínez porque el PC es su socio

El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, se pronunció ante el reclamo del candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, por su exclusión del debate con el frenteamplista Daniel Martínez.

“Yo he tratado de actuar con paciencia y prudencia, tendiendo puentes”, indicó el candidato, que mencionó que tiene “una buena relación personal” con Talvi.

Lacalle Pou dijo que no le gusta “develar conversaciones privadas” pero que sí le manifestó “claramente” a Talvi que él quiere “debatir con el candidato del gobierno”. “[Le dije] que en principio no veía razón para debatir con él, porque vamos a ser socios. Yo no tengo problema de hacerlo, pero mi debate es con quien quiero sacar del gobierno”, agregó.

“El Partido Colorado está de este lado, no está de aquel lado”, concluyó Lacalle Pou.