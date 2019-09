Apuntes de campaña del 6 de setiembre: Cada bando con sus aliados

(Hoy es 6 de setiembre. Faltan 51 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Hay sectores de la ciudadanía firmemente decididos a votar por el oficialismo o por la oposición, incluso desde antes de que se definieran los candidatos a la presidencia, y el juego político crucial en estos meses es la disputa por el resto. Para ello, a su vez, importa con qué aliados cuenta cada bando.

Del lado del Frente Amplio (FA), el acuerdo político-electoral con la Unión de Izquierda Republicana, liderada por el diputado Fernando Amado, es la principal novedad por el momento. En una entrevista con la diaria, Amado expresó una visión del panorama político con la que quizá no coincidan totalmente muchas personas identificadas con el FA, pero justamente de eso se trata.

Menos novedoso es que muchos planteamientos del movimiento sindical, y en especial sus críticas a los candidatos opositores, suman desde otro lugar a la campaña oficialista. Pero también hay organizaciones sociales cuyos pronunciamientos aportan objetivamente a la campaña opositora, y no se trata sólo de las cámaras empresariales. A menos de dos meses de las elecciones, reapareció con una movilización montevideana el movimiento Un Solo Uruguay, cuyas protestas habían mostrado una convocatoria decreciente, y en los hechos se desvanecieron a medida que ganaba protagonismo la actividad electoral. El movimiento reiteró su relato sobre injusticias y desdén de las autoridades en perjuicio de los “sectores generadores de trabajo y recursos”, y sigue estando claro que, por lo menos hasta octubre, sus portavoces pintan un panorama en el que la presencia del FA en el gobierno es la causa básica de todos los males. Entre los políticos que se hicieron presentes estuvieron el diputado nacionalista Jorge Gandini y el candidato a la presidencia de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos.

Manini tiene un renovado dolor de cabeza en estos días. A fines de agosto, Gastón Grisoni, presidente de la asociación de ex presos políticos Crysol, había señalado que el coronel retirado Antonio Romanelli, asesor sobre seguridad de CA, fue un guardián particularmente despiadado en el penal de Libertad durante la dictadura, y Manini aseguró que esas acusaciones no tenían fundamento ni sentido. Ahora 41 ex presos políticos dieron a conocer una carta abierta en la que reafirman y amplían lo dicho por Grisoni sobre Romanelli, a quien dicen recordar “como una auténtica lacra social”.

Por otra parte, Asamblea Uruguay (AU), tras decidir en la noche del martes que no realizará alianzas electorales con el Nuevo Espacio ni con el sublema Progresistas, anunció ayer 15 incorporaciones o reincorporaciones, entre estas últimas las de Juan Pedro Mir, ex director de Educación y actual director ejecutivo de Eduy21. El líder de AU, Danilo Astori, aseguró que el Frente Líber Seregni sigue vigente, aunque sus integrantes no vayan a sumar votos entre sí, porque “es un concepto, no una búsqueda de conveniencia electoral para retener o buscar nuevos cargos”.

Hasta el lunes.