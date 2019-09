Canelones: las alianzas en el FA en el departamento que tendrá un representante más

Las alianzas internas del Frente Amplio (FA) en Canelones terminaron de plasmarse y las elecciones prometen desde un duelo entre Yamandúes por la intendencia hasta la discusión en torno a la consolidación o no de espacios inéditos a nivel nacional. Por ahora, se visualizan dos candidatos seguros para acceder a gobernar desde la casa de la calle Tomás Berreta: el actual intendente, Yamandú Orsi (Movimiento de Participación Popular, MPP), quien aspira a la reelección con el apoyo de varios sectores, y el empresario y presidente del club Juventud de Las Piedras, Yamandú Costa, cuya candidatura fue lanzada el año pasado por el Frente Canario Zelmar Michelini (FCZM). Pero pueden aparecer más. Vale recordar que en 2015 la competencia interna fue entre Orsi y el diputado José Carlos Mahía, que contó con el apoyo del Frente Liber Seregni (con la integración de entonces) y del Partido Socialista (PS), entre otros.

Pero primero hay que competir en octubre por las bancas en la Cámara de Diputados –según definió la Corte Electoral en la adjudicación previa, a Canelones esta vez le corresponderán 15–. Esto implica que el departamento va a tener, en principio, una banca más. En 2014 tenía inicialmente 14, pero se le adjudicó una más por restos, y por eso llegó a 15.

El sector más votado del FA en Canelones en la última elección nacional, el Espacio 609 (MPP, Movimiento de Integración Frenteamplista e independientes) se presentará con la lista 609, que será encabezada por los actuales diputados Sebastián Sabini y Orquídea Minetti. Por su parte, la hoja 2121 de Asamblea Uruguay llevará a Mahía, Gabriela Garrido y el actual diputado Luis Enrique Gallo. El FCZM se presentará con la lista 99.000, que estará encabezada por el edil Edgardo Pico Duarte, mientras que en los primeros lugares de la lista 90 habrá dos ex diputados del período 2010-2015. El sábado, en el Centro Social La Paz, se presentó la alianza electoral que une al Partido Socialista y al grupo PAIS (Participación, Acción e Integración Social) y que llevará en los tres primeros lugares de la lista 90 al ex diputado Raúl Olivera, a la ex directora de Gestión Ambiental de la Intendencia canaria Ethel Badín y al actual director general de Desarrollo Económico, Horacio Yanes. Este último fue electo diputado en 2010 por el Nuevo Espacio, grupo que abandonó en enero de 2018, junto con otros dirigentes locales, entre ellos el ex alcalde de Ciudad de la Costa Omar Rodríguez.

La Vertiente Artiguista se presentará con la lista 77, encabezada por Leo Herou, actual director general de Gestión Ambiental de la Intendencia, mientras que el Espacio 567 (Partido por la Victoria del Pueblo e independientes) lo hará con la hoja 567, encabezada por el edil y actual vicepresidente de la Junta Departamental canaria, Carlos Garolla.

Por su parte, la lista 1916 representa una alianza entre el Partido Comunista, el Encuentro 18 de Agosto, la Lista Amplia (42020), la Corriente Frenteamplista Canaria –del ex diputado Nicolás Pereira, que integró la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad– y el Movimiento Soledad Barrett. Esta alianza llevará al Senado a Óscar Andrade, Carolina Cosse y Juan Castillo, y a Diputados a los comunistas Ubaldo Aita (actual edil) y Susana Muñiz, quien fue ministra de Salud Pública, presidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado y directora del Centro de Salud de la Ciudad de la Costa. Según pudo averiguar la diaria, el tercer lugar será para un integrante de los otros grupos.

Otra alianza que se plasmó en los últimos días fue la de Casa Grande, la 5005 y el Movimiento de Alternativa Socialista (MAS). Esta expresión se presentará con la lista 359, que estará encabezada por la ex diputada Macarena Gelman (actualmente en Casa Grande, aunque fue electa por Ir, grupo que abandonó en mayo), seguida por la concejala de Ciudad de la Costa Ana Rostani (5005), Wilfredo Román (MAS) y Octavio Correa (Casa Grande). Según pudo saber la diaria, Casa Grande mantuvo acercamientos con otros sectores, como el PS, pero una de las condiciones del grupo que lidera Constanza Moreira era que la lista fuera encabezada por una mujer.

Finalmente, con una plancha al Senado encabezada por Mario Bergara, la lista 939, de Fuerza Renovadora Canaria, representará la alianza entre Marea Frenteamplista, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Nueva Izquierda, el Movimiento de Renovación Canaria (MRC) y Frenteamplistas Independientes. La primera línea a Diputados de esta lista llevará a Javier Rodríguez (MRC), Marcela Pini (Marea), Gustavo Ramos (PDC) y Susana Domínguez (Nueva Izquierda).

Diputados por Canelones desde 1985

(*) Renunció en 2013 y fue sustituido por Orquídea Minetti.

(*) Fue electo por ese sector, optó por el Senado y luego lo abandonó para formar Rumbo de Izquierda. Asumió la banca Stella Viel.

(**) Fue electo por el PN, pero se pasó al Partido de la Gente en 2016 y actualmente es su candidato a la vicepresidencia.

(***) Falleció en 2017 y fue sustituido por Richard Charamelo.