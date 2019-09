Legisladores del Partido Demócrata impulsarán un juicio político contra Donald Trump para sacarlo de la presidencia. Lo acusan de haber presionado al presidente de Ucrania para que investigara al hijo del ex vicepresidente y precandidato a la presidencia por los demócratas Joe Biden. Los abogados del mandatario ya anunciaron cuál será su estrategia de defensa. “Un fallo contrario al presidente en un juicio político sería como mandar a la silla eléctrica a un niño de dos años. El señor Trump no está en pleno uso de sus facultades mentales, y condenarlo sería una injusticia”, declaró uno de los asesores legales del mandatario.

En la interna demócrata coinciden que el argumento de la defensa de Trump es “bastante sólido”, ya que “a lo largo de su presidencia ha dado claras muestras de que no está bien de la cabeza”. “Si uno de sus abogados dice que el presidente es incapaz de diferenciar el bien del mal, yo no tendría más remedio que decirle que es así. Con mostrar un par de sus tuits ya les alcanzaría para convencer de esto a todo el mundo, incluyendo a los demócratas”, reconoció un legislador de la oposición. De todas maneras, los impulsores del impeachment creen que tienen altas chances de sacar a Trump de la presidencia. “Si la estrategia de la defensa del presidente tiene éxito él no va a terminar en la cárcel, pero sí en un manicomio, desde donde no podrá ejercer su cargo”, declaró un senador demócrata.