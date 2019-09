El mapa electoral de San José a dos días del cierre del plazo para presentar listas

En la adjudicación previa de bancas realizada por la Corte Electoral, a San José le correspondieron tres, la misma cantidad que tenía en 2014. Sin embargo, el departamento perdió una banca en la adjudicación posterior al escrutinio de las elecciones nacionales de ese año. A pocas horas del cierre del plazo para la presentación de listas ante la Corte Electoral (viernes 27 a las 0.00), y cuando todavía se negocia para cerrar acuerdos y definir lugares, está bastante claro el panorama electoral departamental para octubre y por eso vale un repaso.

Los dos diputados electos para la actual Legislatura, el médico Walter de León (Frente Amplio, FA) y Ruben Bacigalupe (Partido Nacional, PN), propietario de la empresa fúnebre Bacigalupe, van por la reelección.

En el FA hubo una serie de movimientos internos sorpresivos y varios dirigentes locales explicaron a la diaria que fueron producto de que los sectores hicieron alianzas a nivel nacional que no se condicen con la vinculación de los grupos y militantes en el día a día departamental. También se negoció la propuesta de llevar un candidato único a la diputación por parte de todos los sectores, y que detrás de ese nombre se generara un equipo multisectorial que pudiera asumir en conjunto el trabajo tras la obtención de la banca. Esta iniciativa partía de la percepción de que “la figura del diputado en San José se había desdibujado”, y hay que “propender a su fortalecimiento”, explicó una fuente del FA, crítica con la gestión de De León.

Para empezar, pero sin tanta sorpresa, De León encabezará una lista independiente. El médico, que había integrado Alianza Progresista, se integró al Espacio 609 (E609), por el que fue electo diputado por primera vez en 2009. También fue candidato a la Intendencia de San José (IDSJ) en 2015, y por lo que pudo saber la diaria, volverá a presentarse para este cargo el año que viene. Sin embargo, hace tiempo que perdió el apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP), columna vertebral del E609, por lo que ha decidido presentarse encabezando una lista departamental, la 709. De León dijo a la diaria que en gestión trabajó en “la importancia del desarrollo territorial”, porque no tiene que ser “sólo la intendencia” la encargada de eso. “Entendemos que el diputado tiene una función importante, que es sólo legislativa, y es la de crear condiciones para la transformación de la matriz del departamento”, agregó, y recordó: “Por eso nosotros llevamos la universidad, la Utec [Universidad Tecnológica], y ahora íbamos a trabajar en una incubadora de empresas”. El diputado dijo que la 709 se integró al sublema Progresistas para el Senado (bloque de Mario Bergara, Alianza Progresista –AP–, Vertiente Artiguista –VA–, Participar-Articular-Renovar –PAR–, Plataforma, Unión de Izquierda Republicana y el Espacio 427), y que a Diputados será encabezada por él y en segundo lugar “va a ir una persona de Ciudad del Plata”, aún no designada.

Por su parte, la lista del E609, al que se integró Rumbo de Izquierda, estará encabezada por Nicolás Mesa, un joven dirigente que emergió a la primera fila luego de que varios ediles locales fueron sancionados por la Comisión de Ética del sector. Según informó Primera Hora en febrero, al edil Tabaré Laca se lo consideró “autoexcluido” por “el incumplimiento del acuerdo económico” con el MPP, al edil Germán González se lo apartó “por tiempo indeterminado”, quedando inhabilitado para integrar listas, y al edil Matías Laca se lo desvinculó “de manera definitiva”. González había protagonizado una pelea callejera con el edil del Partido Nacional Danilo del Curti. Ambos discutieron en la sesión de la Junta Departamental, luego salieron afuera y se “trenzaron” bajo lluvia a golpes de puño, llegando incluso Del Curti a perder “su camisa en medio del forcejeo”, según consignó San José Ahora.

La unión hace la fuerza

Los dos partidos históricos de la izquierda, el Partido Comunista (PCU) y el Partido Socialista (PS), van con lista única, la 901001, que llevará el Senado encabezado por Óscar Andrade, Carolina Cosse y Juan Castillo, y en Diputados estará encabezada por la dirigente sindical de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines Fernanda Ceballos (PCU), una joven de 30 años, operaria en una fábrica automotriz del departamento. El segundo lugar será ocupado por el también joven dirigente Javier de los Santos (PS). Los socialistas habían elegido en agosto a Javier Gutiérrez para encabezar la lista a la cámara baja, pero, en virtud de un acuerdo a nivel nacional entre el PS y el PCU, que involucra a otros departamentos, el primer lugar en la lista de la alianza quedó para el segundo partido. Por eso Gutiérrez no fue como suplente de Ceballos, sino que va como segundo candidato. Gutiérrez explicó a la diaria que en virtud de que es funcionario público, tener que renunciar a su trabajo para ocupar una suplencia “cada tanto” no le servía. “Si hubiera ido como titular, sí”, agregó. En la 1001 también se manejaron otros nombres para encabezar la lista como el del secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, también metalúrgico, el director del grupo de humoristas Sociadad Anónima, Carlos Barceló, y el del presidente del FA local, Óscar Torito López.

Otros partidos Julio Bonansea será el candidato a diputado por el Partido Independiente; Wilfredo Amaro encabezará la 696, del Movimiento de los Comunes, agrupación que forma parte del Partido Ecologista Radical Intransigente; la lista 326 del Movimiento 26 de Marzo, Unidad Popular (UP), postula al rematador Darío Camilo. A UP se la podrá votar también a través de las listas 565 (Compromiso Socialista), 960 (Partido Comunista Revolucionario), 13013 (Movimiento Avanzar), 1969 (Partido Humanista) y 3060 (Movimiento de Defensa del Jubilado).

Esta semana se cerró un acuerdo entre el Frente San José (Nuevo Espacio y la local Agrupación Alfredo Zitarrosa), Asamblea Uruguay (AU) y el Partido Demócrata Cristiano (lista 212199), que llevará como primer candidato a Diputados a Pablo Urreta (AU), seguido por Mirta Serena (99.000); mientras que la VA, con la 77, se presenta llevando como candidato al rematador Daniel Blanco. El acuerdo entre PAR, de Cristina Lustemberg y Plataforma, el sector del titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, presentaron la lista 982, que, en una fuerte apuesta, en Diputados será encabezada por la directora departamental de Salud, María Noel Battaglino.

Por su parte, la lista 711 llevará como primer candidato a Diputados al dirigente sindical Giovanni Vega. El edil Pablo García, electo por la 711, se bajó de Compromiso Frenteamplista la semana pasada y ayer se presentó como el primer candidato a diputado por la lista 1808 (Independientes con Andrade). En declaraciones a San José Ahora, García explicó que tenían “un acuerdo con el Senado de Óscar Andrade, y con Óscar mismo. Ese acuerdo no fue ratificado por la dirección nacional (de la 711) a raíz de haber hecho un sublema con la 609. [...] Nosotros no estamos dispuestos a ir en ese sublema y por eso tomamos esta decisión, pero en buenos términos”.

En tanto, la alianza El Abrazo, conformada por Ir, Magnolia, Frente en Movimiento y Colectivo Plena, que encabeza al Senado Patricia Pata Kramer, llevará a la licenciada en Psicología María José Scaniello (Ir, 36 años) como primera candidata a la cámara baja con la lista 949. Scaniello dijo a la diaria que participa en organizaciones feministas de Montevideo y San José, y que la idea es “mantener un vínculo muy cercano con las organizaciones de la sociedad civil y tener cerca las demandas de esos colectivos para poder renovar la política y las referencias”. “Vamos a trabajar en un equipo con compañeros de San José de Mayo, de Libertad y de Ciudad del Plata, que están en la primera línea, y la tercera línea, como para dar una señal de la unidad en la que venimos trabajando en San José, es ocupada por referentes de varios sectores del FA que van como candidatos en común en varias listas. Queremos mostrar ese trabajo en conjunto que queremos llevar adelante a nivel departamental, con un enclave territorial”, afirmó la candidata.

Otros que se aliaron bajo la lista 3592 fueron Casa Grande, el Movimiento de Alternativa Socialista y PAIS (Participación, Acción e Integración Social), pero hasta anoche no se conocía el nombre de quién la iba a encabezar. La candidata natural de Casa Grande, por su visibilidad política, la edila Ana Gabriela Fernández, declinó ir en la lista por razones personales, según explicó a la diaria.

El Senado encabezado por Mario Bergara lo lleva la lista 7381789, que une al Espacio Seregnista y a Alianza Progresista. En tanto, el Espacio 567 (Partido por la Victoria del Pueblo e independientes), con el Senado que lleva a la cabeza a Roberto Conde, llevará como candidata a diputada la actual edila suplente Eliana Pascual.

Panorama blanco, colorado y de CA

El partido que gobierna el departamento presenta también varias candidaturas a Diputados. Bacigalupe encabezará la 404 de Todos, seguido por el alcalde de Libertad, Sergio Valverde (lista 70). Esta lista lleva una de las tres planchas al Senado que encabezara Luis Lacalle Pou (además de la 71 y la 40), y que lleva como primer suplente del presidenciable al intendente de San José, José Luis Falero. Este llegaría al Senado sólo si Lacalle Pou es electo presidente. Falero, que ya fue por dos períodos jefe comunal, por lo que no puede ser reelecto, ya tiene una propuesta para su sucesión: la actual secretaria general de la IDSJ, Ana María Bentaberri. Esta sería la candidata del sector Sumate, que lidera el actual intendente. Todos en San José saben que Bentaberri “está puesta” en el cargo, salvo que se concrete la presentación de la candidatura del cuatro veces intendente Juan Chiruchi, figura de mucho peso en el PN maragato, y al que han ido a buscar más de una vez para que vuelva a gobernar el departamento.

Sorpresivamente, ayer se dio a conocer que el Herrerismo llevará su propio candidato a diputado: el ex presidente de la Asociación Rural del Uruguay César Zunino, tras una reunión entre él y Luis Alberto Heber. Según Primera Hora, Zunino venía trabajando “dentro de la estructura” de Alianza Nacional (AN). AN, el sector que lidera el senador Jorge Larrañaga, llevará como candidato a diputado al actual senador Carlos Daniel Camy. En apoyo de esta candidatura, se sumó en los últimos días el ex diputado Alberto Casas. Casas dijo a la diaria que su apoyo no estuvo condicionado a ocupar ningún cargo y que volvió a la política “porque todos los blancos tienen que juntarse para conseguir el cambio de gobierno”. Hasta anoche aún no estaba armada la lista definitiva de AN.

También se presenta un candidato a diputado con el Senado que encabeza Lacalle Pou con Sergio Abreu, que es Manuel Larrea, y uno por Todo por el Pueblo, grupo de Juan Sartori, que es César Urán.

Por el Partido Colorado se presenta el ex secretario general a nivel departamental y ex integrante de la Junta Electoral Mauricio Viera, por Ciudadanos, y Gonzalo Magnou, que consiguió el apoyo de los dirigentes Jorge Castrillo (Movimiento 9 de Junio) y Alfredo Nito Lago (listas 15 y 15.600). También se presenta, incursionando por primera vez en política el ex presidente de ANDA Washington Almada, con el Movimiento Batllista de la Economía Social.

Cabildo Abierto (CA) tendrá dos candidatos: Dardo Carsín (lista 11820), un oficial retirado del Ejército, oriundo de Minas, que por “razones de servicio” se radicó en 1994 en San José de Mayo, y Daniela Percíncula, de Ciudad del Plata. Percíncula incursiona por primera vez en política, fue comerciante y militante social junto con un grupo de vecinos de diversas localidades, que incluso recibieron una oferta del Partido de la Gente, pero entendieron que su perfil iba mejor con CA. El partido que lidera el empresario Edgardo Novick supo tener un candidato conocido con el enólogo Francisco Zunino, pero este abandonó el grupo tras las elecciones internas.

Por la plata En octubre no se elegirán alcaldes, pero es una buena oportunidad para medir fuerzas y hacer cálculos para ver cómo actuar en las elecciones departamentales de mayo de 2020. La alcaldía de Ciudad del Plata la ganó el Frente Amplio, y los sectores de la coalición aspiran a retenerla. Uno de los que ya anunciaron su candidatura es el ex alcalde de la localidad Jesús Cenández (Frente San José, alianza entre el Nuevo Espacio y la Agrupación Alfredo Zitarrosa, lista 23).

