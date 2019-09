El ministro de Hacienda de Mauricio Macri viajará a Estados Unidos para gestionar con el FMI entrega de nueva partida del préstamo

El ministro de Hacienda argentino, Hernán Lacunza, viajará en las próximas semanas a Estados Unidos. El primer objetivo de su viaje a territorio estadounidense será contactarse, en Washington, con las autoridades del Fondo Monetario Internacional para intentar destrabar el desembolso de 5.400 millones de dólares, dinero que en principio se estimaba que iba a entrar en las arcas argentinas a mediados de este mes, pero que debido a la situación económica que vive el país está siendo analizado a fondo por los técnicos del organismo internacional de crédito.

Según informó Página 12, existe un grupo de países europeos que a pesar del respaldo estadounidense comenzaron a marcar distancia del fallido programa argentino y plantean esperar al recambio presidencial en diciembre antes de comprometer más fondos. La fecha del viaje de Lacunza a Estados Unidos será confirmada este miércoles. El ministro, además de visitar Washington, hará una escala en Nueva York, donde tendrá encuentros con inversores y banqueros, en los que intentará pintar de la mejor manera la realidad económica y financiera argentina, cuya precariedad no es un secreto para nadie.

Paralelamente, y cuando faltan menos de 50 días para las elecciones presidenciales del 27 de octubre, el candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, retornó este lunes a Buenos Aires luego de su gira por Europa, donde se entrevistó con, entre otras personalidades, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal, António Costa.

“Todas las reuniones fueron muy útiles y muy valiosas para la Argentina”, destacó Fernández, quien aseguró encontrar en Sánchez y Costa “una visión del mundo muy parecida”. “Encontré en Pedro Sánchez alguien que piensa muy parecido a lo que nosotros pensamos; lo mismo me pasó con Costa, que ha hecho una gestión muy parecida a lo que nosotros hicimos en 2003”, indicó el candidato peronista, quien después de la rotunda victoria que obtuvo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, quedó perfilado de inmejorable manera para ser el sucesor de Mauricio Macri en la Casa Rosada.

Fernández, según consignaron medios que lo estaban esperando cuando arribó al aeropuerto de Ezeiza, admitió que “el tema de la refinanciación estuvo en todas las reuniones porque es un problema de la Argentina”, e insistió que “la Unión Europea es un bloque muy importante para que la Argentina encuentre un socio estable”.

Acerca de los hechos ocurridos en Argentina durante su ausencia, Fernández pidió “esperar” para analizar más en profundidad el reclamo de emergencia alimentaria y aclaró que “hace tiempo” que no habla con el presidente Macri, haciendo alusión a las versiones de que el control de capitales fue anticipado personalmente por el mandatario a los principales candidatos.

“Hablo con Macri sólo cuando el presidente me llama. Si él me llama, siempre lo he atendido. Hace tiempo que no hablamos”, remarcó Fernández.