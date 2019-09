Fracasaron las negociaciones de los partidos y los españoles deberán acudir nuevamente a las urnas

Lo que se suponía que iba a pasar terminó sucediendo en España.

El actual presidente del gobierno en funciones, el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, no logró acordar con ningún partido, por lo que la actual legislatura llegó a su fin y los ciudadanos españoles tendrán que ir nuevamente a votar autoridades el 10 de noviembre, en la que será la cuarta elección en apenas cuatro años.

En la noche de este martes, luego de que finalizaran las negociaciones sin acuerdo, Sánchez ofreció una conferencia de prensa en el Palacio de la Moncloa, en la que además de confirmar que no se presentará a una segunda investidura tras no haber conseguido los apoyos suficientes para ser elegido presidente del gobierno, se ubicó en modo electoral al decir: “Pido a los ciudadanos que el 10 de noviembre hablen más claro para que se les escuche”.

Sánchez, según consignó el portal Público, dedicó gran parte de su comparecencia ante los medios a responsabilizar al Partido Popular (PP) y a Ciudadanos de que no haya gobierno. Pero sus críticas más duras se dirigieron fundamentalmente a Unidas Podemos y su líder, Pablo Iglesias: “Va camino de récord, porque nunca ha habido en Europa un partido de izquierda que vete cuatro veces en cinco años a un gobierno progresista”, dijo en referencia al secretario general de la formación morada.

Sánchez, además, pidió abiertamente el apoyo para el PSOE en las próximas elecciones, buscando los votos de la formación morada y del electorado progresista, “porque han visto como Unidas Podemos ha bloqueado con su votos que haya un gobierno, por lo que espero que esa mayoría parlamentaria se la den ahora al Partido Socialista”, dijo.

Pero desde las otras tiendas políticas cargaron directamente contra Sánchez, a quien responsabilizaron en primer lugar por no poder formar gobierno.

Albert Rivera, líder del centroderechista partido Ciudadanos, dijo que “Sánchez no acepta negociar con sus socios ni acepta a Ciudadanos ni al PP”, lo que a su manera de ver lo convierte en un presidente fracasado: “Un candidato que no puede llegar a acuerdos es un candidato que fracasa”, afirmó. Por su parte, Pablo Casado, principal referente del PP, también utilizó la palabra “fracaso” para referirse a la situación de Sánchez. “Él es el único responsable de que vaya a haber elecciones”, afirmó el líder derechista. “Pedía todo a cambio de nada” y “quería elecciones y lo ha conseguido”, afirmó Casado en la conferencia de prensa que dio luego del encuentro con el rey Felipe VI, quien siguiendo el protocolo recibió este martes a todos los líderes partidarios, constatando que no había acuerdo para formar gobierno, lo cual le fue comunicado por el monarca a la presidenta del Congreso, la socialista catalana Meritxell Batet. Casado aseguró que tras el fracaso de la investidura tiene una “sensación agridulce” que comparte “con la mayoría de españoles” y señaló como “un gran fracaso” la actual gestión de Sánchez.

Iglesias también atacó con dureza al actual presidente del gobierno desde su cuenta de Twitter.

“Pedro Sánchez tenía el mandato de formar gobierno. No quiso. La arrogancia y el desprecio a las reglas básicas de una democracia parlamentaria se han impuesto sobre la sensatez. Seguiremos trabajando para que la política sirva para defender los derechos de la gente”, afirmó Iglesias, y agregó que Sánchez “comete un error histórico de enormes dimensiones forzando otras elecciones por una obsesión con acaparar un poder absoluto que los españoles no le han dado. Hace falta un presidente que entienda el multipartidismo. España ha cambiado y no va a retroceder”.